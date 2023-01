Sémper llama "irresponsable" a Gallardo (Vox): "CyL y España necesitan gobiernos que no generen incendios"

Borja Sémper, ha calificado de "irresponsable" al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo ( El portavoz del comité de campaña del PP , ha calificado de Vox ) por provocar un "requerimiento fantasma" del Gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión "inexistente" en relación al protocolo de embarazos en esta región.

Tras cargar también contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "aprovechar" esto para "desviar la atención" de sus propios problemas, como la ley del solo 'sí es sí', Sémper ha afirmado que "lo que más necesita Castilla y León y España en este momento es estabilidad, sensatez y gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o generar incendios".

Al ser preguntado si tiene sentido que PP y Vox mantengan el Gobierno de CyL tras esta crisis por las medidas sobre abortos, Sémper ha indicado que "lo que no tiene sentido" es lo que ha ocurrido estos días y es "reflejo del estado actual de la política en España", que se mueve "entre la simulación y la práctica partidista".

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Sémper ha criticado que el vicepresidente de Castilla y León, con un perfil "muy singular y particular", haya anunciado unas medidas para "las que no tiene competencia", que no "existen" y además es "corregido públicamente" por el presidente autonómico.

"ESTRATEGIA FRÍVOLA" EN UN TEMA "SENSIBLE"

Paralelamente, ha censurado que el Gobierno de España "aproveche la oportunidad y despliegue una especie de estrategia que comienza deslizando la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución" contra la Junta de CyL "nada más y nada menos", con el amago de un posible recurso de inconstitucionalidad contra "algo que no existe". A su entender, es "una estrategia frívola" en un tema que es "extremadamente sensible".

"Un vicepresidente irresponsable que provoca un requerimiento fantasma ante una decisión inexistente por parte del Gobierno, que aprovecha la oportunidad para desviar la atención de los graves problemas que afronta el propio Gobierno", ha declarado, para criticar los intereses "tácticos" y de "parte" en los que se mueve la política en este momento.

Preguntado de nuevo si Alfonso Fernández Mañueco debería cesar a su vicepresidente y si él rompería ese acuerdo, ha indicado que solo el presidente de la Junta de CyL tiene "competencia" para tomar esa decisión y ha subrayado que lo que necesita esta región es "estabilidad" y "sensatez", ocupándose de los problemas de los ciudadanos.

En este sentido, ha recalcado que Vox "es un chollo para el Gobierno" y ambos "se retroalimentan". "Lo que necesitamos es estabilidad y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas y en los próximos meses", ha manifestado, para pedir "responsabilidad a todos" los dirigentes políticos.

FEIJÓO QUIERE "HUIR DEL MODELO SÁNCHEZ"

Ante la posibilidad de que el PP necesite a Vox para gobernar tras las elecciones, Sémper ha dicho que el horizonte del PP no es "mirar" al partido de Santiago Abascal u otras formaciones sino conformar "una mayoría lo suficientemente grande" para gobernar sin otros partidos. A su entender, "eso es posible, puede suceder" y daría lugar a un Gobierno "mucho más eficaz y capaz de afrontar los problemas" de España.

"Tememos que huir del modelo Sánchez, que metes en el Gobierno a alguien que tiene otra agenda y con el que te estás pegando todos los días, y en el que dependes de apoyos parlamentarios que tienen su propia agenda, legítima pero la de los independentistas, que no miran la gobernabilidad del país sino que están en clave particular", ha explicado.

Feijóo ha señalado que el PP quiere "ensanchar" el espacio del PP dentro de la "centralidad" y ha apostado por hacerlo desde el "fondo" pero también con "mejores formas", recuperando la "buena educación, el respeto al adversario y no convertirlo en un enemigo", cuestiones que, en su opinión, "nunca pasan de moda".

EL RECURSO DEL PP A LA LEY DEL ABORTO, UN DEBATE "SUPERADO"

Ante el hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a estudiar en febrero el recurso que el PP presentó hace 12 años contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Sémper ha dicho que "llama la atención" que el tribunal de garantías "no haya podido manifestar su posición" estos años en esta materia. "Es un poco llamativo", ha abundado.

En este punto, ha indicado que hay legislación ya en España que "ha superado a aquella que fue objeto de recurso" por parte del PP. "12 años después, nosotros tenemos la sensación de que es un debate superado", ha asegurado, para recordar que el PP gobernó ocho años en España con Mariano Rajoy, "cuatro de ellos con mayoría absoluta y no cambió la legislación actual".

Sémper ha reconocido que hay aspectos de esa ley que "no gustan" al PP, como el hecho de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. "Pero la ley de plazos en estos momentos tal y como está planteada no es un debate abierto en España y así lo valoramos", ha apostillado.

MANIFESTACIÓN EL SÁBADO EN MADRID

En cuanto a la manifestación que decenas de asociaciones han convocado este sábado en Madrid para protestar por las políticas del Gobierno de Sánchez, Sémper ha señalado que asistirán dirigentes de su partido, pero no ha precisado quiénes. En su caso, ha dicho que él "no tiene intención" de ir y se ha mostrado más partidario de hacer política en las instituciones que en la calle, si bien ha admitido que a lo largo de su vida ha ido a muchas manifestaciones.

A renglón seguido, ha expresado su respeto a este tipo de movilizaciones porque hay una parte de la sociedad española que está "muy preocupada" por lo que están viendo. "Entra dentro de lo normal y de la dinámica habitual en España, que esa sociedad civil convoque concentraciones o manifestaciones para expresar su malestar", ha indicado, para insistir en que el PP "lo entiende" y por eso estará presente.

Ante el hecho de que la Fiscalía haya recurrido el auto del juez Pablo Llarena y pida perseguir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por desórdenes públicos, Sémper ha afirmado que la con la reforma penal para derogar la sedición y modificar la malversación, "los que fueron condenados" quieren "beneficiarse de su poder y capacidad de influencia sobre el presidente del Gobierno".

Tras asegurar que esto es "verdaderamente grave", ha lamentado que el Código Penal esté "al albur" de "intereses aritméticos" que "benefician" al presidente del Gobierno. "Nos parece un pequeño escándalo", ha enfatizado, para añadir que "no es menos grave usar el dinero público para desarrollar un proyecto público independentista que para comprarte un ferrari o una casa en la playa".

"HASTÍO" Y "CABREO" EN LA CALLE CON LA POLÍTICA

El portavoz del comité de campaña el PP ha asegurado que la agenda del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no es la de los "intereses generales de España" sino "una agenda mediatizada por los intereses particulares de los grupos que le sustentan".

Sémper se ha referido a la llamada ley del 'solo sí es sí' y ha criticado que no haya "rectificación" ni "humildad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sino una "huida hacia adelante" con esta norma que, a su juicio, es "inexplicable".

También ha aludido al "deterioro institucional" y ha alertado del "hastío y cabreo" que hay en la calle sobre la política. "Hay un agotamiento sobre el estado de la cosa política en España que creo que debería preocupar singularmente al presidente del Gobierno", ha declarado, para señalar que tiene mucho que ver en eso lo ocurrido en estos últimos tres años de Ejecutivo de PSOE y Podemos, que han dado "muy pocos momentos edificantes".