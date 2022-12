Núñez Feijóo: "El bloque constitucional está roto porque el PSOE muta al pactar con el secesionismo"

El protagonista del 'efecto Feijóo' con el que procura marcar distancias -"Yo creo en los equipos"- se resiste a vender la piel electoral del oso antes de cazarlo, pero sin apearse de su covicción de que podrá gobernar y hacerlo, además, sin atarse a Vox. El vértigo del choque entre poderes, tras la reforma exprés del Gobierno para forzar la renovación del Constitucional y la inédita paralización de la misma por el propio TC a raíz del recurso del PP, vertebra una entrevista en la que el líder de la oposición da por reventada la cohesión constitucional entre su partido y el PSOE vigente desde la Transición.

¿Ha vuelto a hablar con Sánchez desde aquella conversación del 27 de octubre en que rompe las negociaciones para renovar el Consejo del Poder Judicial?

No. Y me sorprende, porque se equivoca al no hablar con el líder de la oposición. Entonces comprendí que lo único que le interesa del PP es nada. El presidente ha adoptado la decisión de gobernar con los independentistas y de espaldas a un partido constitucional como nosotros.

¿Queda zanjada, por tanto, la posibilidad de pactos de Estado?

Es lo que he constatado en estos ocho primeros ocho meses, lamentablemente. No es una buena noticia para España y tampoco creo que lo sea para Sánchez. Pero lo que está claro es que él tiene un acuerdo con el independentismo férreo que está construyendo para la próxima legislatura. Yo ya no puedo intentarlo más. No conozco un jefe de la oposición que en ocho meses haya mandado seis documentos por escrito al presidente del Gobierno y este ni los haya contestado.

¿El desbloqueo del CGPJ solo será posible si el PP gobierna?

El Consejo está intervenido por el Gobierno. Le prohibió hacer nombramientos y solo le ha repuesto sus competencias para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y cuando creyó que no iba a haber acuerdo en el CGPJ sobre el Constitucional, presentó una propuesta inconstitucional que ha tenido que ser desarticulada por el propio TC. El objetivo del presidente no es hacer un órgano independiente de los jueces, sino uno basado en la aritmética. Yo he intentado profundizar en la independencia judicial y él me estaba engañando con Esquerra politizando el Poder Judicial y derogando la sedición.

Ustedes pudieron cambiar el modelo con la mayoría absoluta de Rajoy y no lo hicieron.

Sí, sin apoyo de los socialistas. El PSOE puso condiciones sobre los presidentes del CCPJ y del Constitucional y el PP lo aceptó. Estamos viviendo una obsesión por controlarlo todo, por invadir los órganos del Estado, con un nepotismo como nunca se ha visto. Léase: el CIS, con un miembro de la ejecutiva socialista haciendo encuestas en las que no cree nadie; la directora del CNI cesada por seguir instrucciones;el director del INE cambiado porque no acreditaba los IPC y los PIB que buscaba el Gobierno; una ministra que pasa del banco azul a la Fiscalía General del Estado; y ahora ya el control del Constitucional situando a un exministro de Justicia y una ex alto cargo de Moncloa. El Consejo del Poder Judicial ha acreditado un comportamiento correcto al nombrar a sus dos magistrados al TC.

Hombre, con una erosión en medio que nos podíamos haber ahorrado.

Sin duda.

¿No asume ninguna responsabilidad en la parálisis?

Siempre hay una responsabilidad de los dos en llegar a un acuerdo, pero no llegar a él no es inconstitucional. Reitero los antecedentes sobre lo que ningún Gobierno había hecho hasta ahora. De los jueces se dice que son 'fachas con toga', se habla de golpe judicial comparando los tricornios de la Guardia Civil de 1981 con el Constitucional. El Poder Ejecutivo ha usurpado el Poder Legislativo con 133 decretos leyes. Y ahora, el Poder Ejecutivo busca convertirse también en el Poder Judicial. -¿La renovación del Constitucional, tal y como se ha consumado, es una usurpación? -Después de que el CGPJ haya acordado sus dos nombramientos, hemos pedido al Gobierno que dejara sin efecto la propuesta del exministro Campo y de Díez. Y estamos convencidos de que su reforma es inconstitucional. Ya no la necesita, así que no sé si la hará. Es el momento de recuperar el prestigio de las instituciones. Que el Gobierno escoja magistrados del Supremo para el TC o catedráticos de Derecho Constitucional que no se discutan. Pongámoslo por ley.

¿Le costó tomar la decisión de recurrir al TC la reforma legal del Gobierno? El tribunal ha suspendido una votación en las Cortes, algo sin precedentes.

No, porque llovía sobre mojado y porque no ha ocurrido nunca lo que ocurre ahora. La democracia tiene límites y nadie está por encima de la ley. El Constitucional ha tomado una decisión. Otra cuestión es que el Gobierno haya difamado y desacreditado al tribunal. El Constitucional ha salido en rescate del Poder Legislativo y la crisis se produce cuando el portavoz del PSOE compara a sus magistrados con unos golpistas. La crisis se produce cuando los presidentes del Congreso y del Senado comparecen como si estuviésemos ante elementos subversivos.

LOS PLEBISCITOS DE CAMERON

¿Colocar al exministro Campo en el Constitucional puede esconder una maniobra de Sánchez para tener controlado al TC si necesita convocar el referéndum que le exige Esquerra?

Esa es una de las explicaciones lógicas. Lamentablemente, hay muchos indicios que apuntan en esa dirección, en la del control político del TC.

El presidente niega tajantemente que vaya a permitir ese plebiscito.

Correcto. Pero los antecedentes acreditan que todo aquello que de forma tajante negó, de forma contundente aceptó, empezando con 'no gobernaré con Podemos' y siguiendo con 'no pactaré con Bildu'. Ahora es 'no haré la consulta'. No creo que a Sánchez le interese en esta legislatura. Pero el pacto con el independentismo en ésta y el que ha preparado para la siguiente entra perfectamente dentro de las coordenadas de una consulta en Cataluña. Estaría seguro de que esto no va a ocurrir con el PSOE que yo conocí. Pero con el partido de Sánchez todo apunta a que este será uno de los cimientos de su prevista coalición de obierno para la siguiente legislatura. En el caso de que pudiera hacerlo.

¿Y qué sentido podría tener para un presidente español autorizar un referéndum que pueda conducir a la secesión de una parte del territorio nacional?

Pues pregúntenselo al señor Cameron, que lo hizo dos veces. En Escocia ganó de milagro y con el 'brexit' provocó un cataclismo. ¿Qué interés tiene un presidente en rebajar los delitos de malversación cuando es una cacicada en beneficio solo de los políticos? ¿Qué interés tiene en derogar la sedición? Construir una coalición con los independentistas. ¿Qué interés tiene priorizar el independentismo al constitucionalismo? La obsesión de mandar y no el deber de gobernar, que son cosas antagónicas. Muchas veces gobernar es ir desprendiéndose poco a poco del poder.

¿Cuánto tiempo puede estar usted reclamando a Sánchez, en vano, que convoque elecciones?

Los ciudadanos van a poder hablar en las de mayo.

¿Y qué sería un buen resultado para el PP?

Ganar (sonríe).

Afinemos un poco. ¿Ganar, dónde? ¿Ve viable repetir la victoria andaluza en otras autonomías?

Sí, no renunciamos a la mayoría absoluta ni en Madrid ni en Murcia. Y en las otras siete comunidades, el balón está en el poste. Es verdad que puede irse fuera de aquí a mayo. Pero hace seis meses ni se acercaba a la portería.

¿Su plan en Cataluña es cobijar a todo lo que usted identifica con el constitucionalismo? ¿Sumar su electorado, el que se haya ido a la abstención, el de Ciudadanos y el de Vox?

Sin duda. Nuestro objetivo es ensanchar el PP sumando gente de la sociedad civil a favor de la integración y de la cordialidad.

Para algunos en su partido, ese planteamiento flojea porque habría que mantener la mano dura frente al independentismo.

No estoy diciendo que no haya que cumplir la ley, porque la reconciliación social y política solo se puede hacer dentro del Estado de Derecho. Yo provengo de una comunidad donde hemos ganado a los nacionalistas siempre. Y en Cataluña hubo una ocasión extraordinaria cuando Ciudadanos gana las elecciones ¿Qué falla? El Partido Socialista. Es que este es el problema, que el PSOE muta. Nunca había gobernado con los independentistas y ahora son sus aliados. El principal problema de España en estos momentos es que el bloque constitucionalista está roto, porque el PSOE ya no tiene como prioridad defenderlo. Su prioridad es gobernar.

"Hemos perdido mil millones con el retraso de las medidas anticrisis" - El PP esperará a conocer la letra pequeña del decreto del Gobierno para decidir su voto, pero no lo respaldará si sigue siendo "insuficiente"

Han dejado en el aire su respaldo a las nuevas medidas anticrisis del Gobierno. Dicen que "llegan tarde", pero ¿qué van a votar?

Por retrasar las medidas que nosotros planteamos en junio y en septiembre se podían haber ahorrado mil millones de euros tanto del IVA de la luz, del gas, de los alimentos y del combustible. Mil millones que han perdido los ciudadanos. Se han adoptado con retraso por el afán recaudador del Ejecutivo. Además, estas medidas, que están incompletas y no figuran en el presupuesto, se copian al PP. No es que las haya inscrito yo en el libro de familia, pero es que son nuestras. Ojalá copien alguna más.

¿Por qué son incompletas?

Porque la cesta de la compra, que es una de las más caras de la UE, con un incremento del 15% en los últimos doce meses, no se va a solucionar solo bajando algunos alimentos básicos y excluyendo el pescado, la carne y las conservas. Y esto se financia dejando sin efecto los veinte céntimos en la rebaja del combustible y poniéndola solamente para algunos. Estamos de acuerdo que se adopte para los profesionales del transporte, pero no en que a las rentas medias y bajas se les haya quitado cuando en algunos casos se van a gastar más para ir a trabajar que el ahorro que les va a suponer la bajada del 4% del IVA de algunos alimentos.

¿Había alguna manera técnica de discriminarlos?

La Agencia Tributaria tiene que tenerla porque cuenta con todas las rentas a su disposición. Probablemente no se puede discriminar en una gasolinera, pero sí en el momento del pago de los impuestos. En una farmacia se puede discriminar con la tarjeta sanitaria qué porcentaje de medicamentos tienes que pagar en función de tu renta. Por tanto, sí se podría hacer esa discriminación. Otra cosa es que se ahorran 5.000 millones en gasolina y se ponen en el IVA de los alimentos y, ahora sí, la cuenta te sale.

El Ejecutivo alega que sus planes anticrisis protegen a los colectivos más vulnerables.

Con el cheque de 200 euros, toca una media de cinco euros al mes por unidad familiar. Es la mitad de lo que recibe un chico de 17 años para el bono cultural. O sea, que una familia vulnerable tiene la mitad de ayuda del Gobierno que un joven que se lo puede gastar en videojuegos. No creo que eso sea atender a las familias vulnerables.

RECAUDACIÓN HISTÓRICA

¿Qué necesita el PP para respaldar el decreto ley?

Que se haga bien la bajada del IVA de los alimentos y que se haga una discriminación a las rentas medias en el ámbito del combustible. Esas dos cuestiones. Por supuesto que no vamos a renunciar nunca a la actualización del IRPF, porque nos parece que haber pagado 33.000 millones más de impuestos por comprar lo mismo es excesivo y creo que una parte hay que devolvérsela a la gente. El PSOE lo ha hecho en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Las propuestas del PP que aquí son reaccionarias y van en contra de los servicios públicos son propuestas que el PSOE implementa en las comunidades donde gobierna. -

¿Cree que los ciudadanos entenderían su desmarque en un contexto aún crítico como este?

Nosotros respaldamos aquello en lo que estamos de acuerdo y no respaldamos aquello en lo que no estamos de acuerdo o nos parece insuficiente. Ahora bien, vamos a ver cuál es el texto definitivo del decreto ley, que puede mutar, y veremos cuál es nuestra propuesta.