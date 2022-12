El Rey dice que el compromiso español con la integridad de los Estados es irrenunciable

guerra de Ucrania, el compromiso de España con la defensa de "la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados", principios que ha considerado "irrenunciables de un Orden Internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz". Felipe VI ha destacado este sábado, 24 de diciembre, en relación con la, elcon la, la integridad territorial y la independencia de los Estados", principios que ha considerado "irrenunciables de un Orden Internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz".

En su tradicional discurso de Navidad, y en el plano de las relaciones internacionales, el rey también ha señalado: "Somos Europa, pero también necesitamos a Europa, que es nuestro gran marco de referencia político, económico y social y que, por ello, nos ofrece certeza y seguridad. Estoy seguro de que el compromiso de España quedará reforzado con la Presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el año que viene".

Sobre la invasión rusa de Ucrania ha dicho que "2022 ha sido -está siendo todavía- complicado y difícil. Como no han sido nada fáciles los últimos años".

"Cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia -sin duda, la mejor noticia- en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania y, desde entonces, hemos sido testigos de 10 meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana. Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas humanas" ha agregado antes de enviar su afecto a los ucranianos refugiados en España.

"Estamos así, ante una nueva guerra en Europa, en las fronteras de algunos de nuestros socios europeos y aliados, y, por tanto, cerca de nosotros; y que no solo afecta a Ucrania, sino que tiene una trascendencia global", ha señalado.

Felipe VI ha añadido que "nuestra seguridad también se ha visto afectada. España, además de reforzar con nuestros aliados la capacidad de defensa colectiva, se ha unido a la inmensa mayoría de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania"

Ha recordado que "la cumbre de la OTAN que se celebró en España, en Madrid, sirvió para reforzar la unidad de todos los miembros de la Alianza, y también de la Unión Europea".

"Esta guerra, junto a los efectos también de la pandemia, está teniendo, además, un profundo impacto sobre la economía; ha provocado una crisis energética con consecuencias graves en la industria, el comercio, el transporte y particularmente en las economías familiares".

Para el rey, "las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción".

Ha tenido palabras para Europa, que "representó y representa para España también la libertad. Contribuyó a consolidar nuestra democracia, a potenciar nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social".

"Hoy -ha señalado- compartimos muchos de sus problemas y contribuimos a sus decisiones con nuestra propia personalidad y nuestros intereses. Los desafíos comunes a los que nos enfrentamos, desde los sanitarios a los financieros o los relacionados con nuestro modelo energético o medioambiental reciben soluciones integradas en el marco común de la Unión Europea".

"Por ello, lo que se decide cada día en la Unión afecta –y mucho– a la vida cotidiana de todos los españoles. Esa es la realidad".

INSEGURIDAD EN LOS HOGARES

Felipe VI ha señalado también que el alza de los precios, en especial de los alimentos, está generando “inseguridad en los hogares” por los “importantes sacrificios personales y familiares” que suponen para muchas familias encender la luz o llenar el depósito del coche.

La coyuntura económica ha sido uno de los asuntos que el rey ha abordado en el discurso pronunciado desde el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, el noveno de su reinado.

El monarca ha destacado que la guerra de Ucrania, junto a la pandemia, está teniendo “un profundo impacto” sobre la economía y ha originado una crisis energética con “graves” consecuencias para las economías familiares, la industria, el comercio o el transporte.

“La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos, como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación e implica en muchos casos importantes sacrificios personales y familiares”, ha enunciado el rey.

Se ha solidarizado especialmente con las familias más vulnerables que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada, para las que ha reclamado “un apoyo continuo” por parte de los poderes públicos con el fin de paliar sus efectos económicos y sociales.

A pesar de “la gran preocupación y la incertidumbre” que siente la ciudadanía, Felipe VI ha insuflado optimismo al considerar que hay motivos para pensar que “las cosas puedan cambiar y mejorar”.

“Debemos tener confianza en nosotros mismos como nación”, ha animado el rey, tras recordar que la transformación experimentada por España en las últimas cuatro décadas “avala esa confianza”.

También ha esgrimido el que se hayan superado otras crisis económicas, sociales o institucionales, como la reciente de la pandemia: “Somos un país que, como ahora, siempre ha sabido responder, no sin dificultades ni sacrificios, a todas las adversidades, que no han sido pocas a lo largo de estos años”.

“Si el éxito de una nación depende del carácter de sus ciudadanos, y de la personalidad y el espíritu que mueve a su sociedad, debemos tener razones para mirar al futuro con esperanza”, ha argüido.

DECIDIR EL FUTURO DE ESPAÑA

Felipe VI ha subrayado que los españoles tienen que “seguir decidiendo juntos su destino y su futuro”, para lo que ha considerado preciso “cuidar la democracia, proteger la convivencia y fortalecer las instituciones”.

El rey ha animado a mantener “un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos”, sin olvidar que España es “una de las grandes naciones del mundo”, con muchos siglos de historia a su espalda, lo que hace -ha añadido- que haya “razones para mirar al futuro con esperanza” en el actual contexto de incertidumbre.

“Los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia, protegiendo la convivencia, fortaleciendo nuestras instituciones”, ha enfatizado en su discurso televisado de Nochebuena desde el Palacio de la Zarzuela.

El monarca ha pronunciado estas palabras en un contexto político marcado, entre otras cuestiones, por la nueva propuesta de ERC de avanzar hacia un referéndum de autodeterminación pactado, al que el Gobierno se opone de plano al tacharlo de inconstitucional.

En su firme defensa de la Constitución de 1978, de la que ha aseverado que encarna “la unión lograda entre los españoles como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia”, ha resaltado la importancia de preservar la convivencia y de “anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir”.

El jefe del Estado ha admitido que en los últimos 45 años “han cambiado y seguirán cambiando muchas cosas”, pero ha advertido: “Sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse, ni deben caer en el olvido”.

“Son el lugar donde los españoles nos aceptamos los unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. El lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad”, ha abundado.

El rey ha pedido actuar con “confianza en el país”, en una España “valiente y abierta al mundo, que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad”.

“La España responsable, creativa, vital y solidaria. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros, y la que, una vez más, saldrá adelante. En manos de todos nosotros está”, ha apostillado.

ACTUAR CON RESPETO A LA LEY

Felipe VI ha hecho un llamamiento a las instituciones a responder al “interés general", a colaborar entre ellas de manera “leal, con respeto a la Constitución y a las leyes” y a ser un ejemplo de “integridad y rectitud” y, ante la crispación política, ha advertido de que “la división hace más frágil la democracia”.

El rey ha centrado buena parte de su mensaje de Navidad en la situación institucional del país, marcada por la crisis sin precedentes desatada esta semana por el Tribunal Constitucional al rechazar la tramitación parlamentaria de unas enmiendas sobre la renovación de sus magistrados, lo que ha causado el rechazo frontal del Gobierno, el Congreso y el Senado.

A ello se une, el bloqueo desde hace cuatro años en el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a las discrepancias entre el Ejecutivo y el PP, y entre los vocales progresistas y conservadores.

Sin citar a ningún poder del Estado concreto, el monarca ha invitado a “todos” a hacer “un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva” sobre la deriva a la que puede conducir la erosión de las instituciones, el deterioro de la convivencia y la división.

“Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa, ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece”, ha enfatizado Felipe VI en el discurso pronunciado desde el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela.

Como tarea prioritaria, el jefe del Estado ha expresado la conveniencia de “fortalecer” las instituciones para que sean “sólidas” y protejan a los ciudadanos.

“Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud. Y este es un propósito diario con el que las Instituciones debemos estar siempre comprometidas", ha recalcado.

En línea con otros mensajes navideños, el rey ha hecho una encendida defensa de la Constitución, “fruto del diálogo y del entendimiento” y que representa “la unión lograda entre los españoles como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia”.

Por ello, ha hecho hincapié en que el texto emanado tras el "éxito" de la Transición debe seguir siendo “la referencia donde los españoles encuentren la unión” que asegura al país “la estabilidad, la cohesión y el progreso”

“Y que nos garantiza una convivencia que es nuestro mayor patrimonio”, ha rematado en el noveno discurso de Nochebuena de su reinado.

A juicio de don Felipe, “no se puede dar por hecho todo lo construido” en los últimos 45 años, por lo que los principios que recoge la Carta Magna “no pueden debilitarse, ni deben caer en el olvido”, sino protegerse: “Son el lugar donde los españoles nos aceptamos los unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. El lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad”.