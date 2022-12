El PSOE abre expediente a Carmen Calvo por no apoyar la ley trans en el Congreso

PSOE ha abierto un expediente sancionador a no haber apoyado la ley trans en la votación que tuvo lugar este jueves en el Congreso. La exvicepresidenta del Gobierno se abstuvo contraviniendo la posición del grupo parlamentario socialista de apoyo a una norma que ha salido del propio Gobierno de coalición. La diputada se enfrenta ahora a la posibilidad de una multa de hasta 600 euros, que es la máxima que prevé el reglamento del partido. La Constitución establece que el voto de los diputados es personal, pero los partidos en sus estatutos sí suelen proteger en general la disciplina de voto de su grupo en las Cámaras, aunque en determinadas ocasiones dan libertad, sobre todo en cuestiones morales o de conciencia -un caso reciente es el de Ciudadanos precisamente con la ley trans-. Elha abierto un Carmen Calvo poren la votación que tuvo lugar este jueves en el Congreso. La exvicepresidenta del Gobiernode apoyo a una norma que ha salido del propio Gobierno de coalición. La diputada se enfrenta ahora a la, que es la máxima que prevé el reglamento del partido. Laestablece que, pero los partidos en sus estatutos sí suelen proteger en general la disciplina de voto de su grupo en las Cámaras, aunque en determinadas ocasiones dan libertad, sobre todo en cuestiones morales o de conciencia -un caso reciente es el de Ciudadanos precisamente con la ley trans-.

Calvo, que además de vicepresidenta con Pedro Sánchez fue ministra en otros gobiernos socialistas y ahora preside la Comisión de Igualdad en el Congreso, argumentó su abstención explicando que si bien está de acuerdo con que exista una ley, no comparte el contenido de la que se aprobó este jueves en la Cámara. Y justificó no haber votado en contra porque tampoco coincide con las posiciones de la derecha, a la que atribuye que "no está nunca para proteger a estos colectivos". Ante una posible sanción, Calvo expresó que "siempre" asume las consecuencias de sus actos.

Precedentes

La dirección del Grupo Socialista que lidera Patxi López nombrará a un instructor para estudiar el caso, valorar el contexto político, la trascedencia de la votación y escuchará también a la propia diputada. Precedentes parecidos apuntan a una sanción de 600 euros. Por ejemplo, los protagonizados por el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, que se opuso a respaldar el nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional que formaba parte del acuerdo entre el PP y el Ejecutivo; y que votó no a la investidura de Mariano Rajoy en 2016.