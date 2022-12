El PP pedirá en el Congreso reprobar a Marlaska por sus "mentiras" sobre Melilla

El grupo popular pedirá en un próximo Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , por sus "mentiras" sobre la tragedia del 24 de junio pasado en la valla de Melilla, cuando al menos 23 inmigrantes murieron al intentar entrar en España por ese paso fronterizo.

Una reprobación que el PP espera salga adelante, según ha indicado este miércoles en el Pleno de la Cámara Baja la diputada de este partido Ana Belén Vázquez, quien ha interpelado al ministro sobre este asunto en una dura intervención en la que le ha acusado de mentir antes de invitarle a dejar el departamento de Interior.

Quiere el PP reprobarle por "abandonar" a las fuerzas de seguridad en Melilla, por no darles medios, por "no dar la cara" y "esconderse" detrás de la Guardia Civil, por "ocultar" la tragedia humanitaria, por "no respetar los derechos humanos", por "ocultar" grabaciones de los hechos y por decir que "no había muertos" en la parte española de la frontera, ha recalcado Vázquez.

Pero también por su "errática política migratoria", ha añadido la diputada del PP después de asegurar que en democracia "las mentiras se pagan con dimisiones". "Váyase ya, por respeto a nuestra democracia", ha instado al ministro.

Marlaska, por su parte, ha aludido a sus cinco comparecencias sobre la tragedia en el Congreso y en el Senado, cuyas actas ha querido entregar a la diputada. En todas ellas, ha dicho, realizó una "cronología exhaustiva y detallada" de lo que ocurrió, con una "coherencia" en el relato de los hechos "porque no hay otros", ha recalcado.

Y ha reiterado lo que en varias ocasiones ha aseverado: que fue una tragedia que nunca debió haberse producido, que fue una ataque "violento e intolerable" de la frontera, que los hechos sucedieron principalmente fuera del territorio español y que la actuación de la Guardia Civil fue proporcionada. Además, 55 de sus agentes resultaron heridos.

El titular de Interior ha considerado "muy grave" que el PP quiera "sembrar dudas" sobre la actuación de la Guardia Civil y ha insistido en que cuando gobernaron los populares había cada día cinco agentes menos en las fuerzas de seguridad del Estado.

Lo que sí había era una Ministerio del Interior "desprestigiado" por el "uso irregular" que hizo de sus medios, ha añadido Marlaska antes de calificar al PP de "irresponsable" y de practicar "la política de la tierra quemada".

Tras enumerar las medidas e inversiones llevadas a cabo en las vallas de Ceuta y Melilla -en verano ambas tendrán ya frontera inteligente", Marlaska ha pedido a los grupos que rebajen el tono en este asunto, dejen de acusar a la Guardia Civil y respeten el dolor de las familias de los fallecidos.