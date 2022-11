El Defensor del Pueblo no cree a Marlaska y dice que la Guardia Civil apedreó a inmigrantes

El Defensor del Pueblo no se cree prácticamente nada de la versión del Ministerio del Interior sobre la tragedia de la valla de Melilla del pasado 24 de junio que costó la vida a entre 23 y 72 inmigrantes. En una larguísima resolución, con fecha del 14 de octubre antes de que Interior presentara sus alegaciones, la institución que preside Ángel Gabilondo básicamente afirma que, tras visionar las imágenes aéreas cercenadas que les ha remitido Interior, no puede dar por buena la tesis de Fernando Grande-Marlaska de que la Guardia Civil no sabía lo que estaba pasando en la cancela donde estaban produciéndose las avalanchas mortales, ya que estaba recibiendo imágenes en directo del dron que grabó la tragedia. Tampoco se cree que las fuerzas de seguridad españolas fueron totalmente ajenas a las muertes y que su actuación fuera intachable. Es más, la oficina certifica, en contra de lo asegurado por el ministro en sede parlamentaria, que agentes marroquíes entraron a España para ejecutar las 'expulsiones en caliente' y que estas deportaciones se hicieron sin ningún tipo de garantías.

"Tras el visionado de las imágenes, en especial las captadas por el helicóptero, estas afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución", afirma el escrito. "Las imágenes captadas por el dron y la cámara del vallado ponen de manifiesto la situación de peligro que se desarrolló y de la que los agentes (españoles) que participaron en el operativo debieran haber tenido información constante", denuncia el Defensor, que insiste en que "no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno (en la Guardia Civil) de la situación de riesgo". Interior ha venido sosteniendo, por el contrario, que los agentes del instituto armado estaban en el vallado, lejos de la cancela, por lo que no podían saber la magnitud de los sucesos.

"El lanzamiento por ambas partes de piedras y el hecho de que algunos agentes españoles les rociaran (a los inmigrantes) con un spray pudo intensificar la situación de peligro", señala la resolución, que desvela que los vídeos revelan que "agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla" como respuesta al lanzamiento de palos por parte de los subsaharianos.

"No cabe duda de que a los agentes españoles se les arrojan objetos que pueden comprometer su seguridad e integridad. Sin embargo, lo anterior no justifica que los agentes arrojen piedras a las personas que se encuentran en la parte superior de la valla. El uso de los medios de contención, una vez que estas personas ya están encaramadas en lo alto de la valla, no debe incrementar la situación de peligro en la que estas personas se han colocado", apostilla la resolución.

"DELANTE DE LOS AGENTES"

A lo largo de su informe, la oficina de Gabilondo insiste en que Interior no puede ponerse de perfil de lo ocurrido porque, para empezar, los primeros intentos de "forzar las puertas del puesto fronterizo" tuvieron lugar "delante de los agentes españoles".

Otro de los puntos de la versión de Interior que desmonta Gabilondo es el de la asistencia médica por parte de España. "Se observa en las imágenes captadas por el dron (no se indica hora) cómo hay dos cuerpos en la carretera (ya en la parte interior del doble vallado), sin que se aprecie en las imágenes que reciban atención sanitaria", señala el dossier, que además denuncia que "no se ha facilitado información respecto del momento en el que se solicitó la intervención de los servicios sanitarios o de la Cruz Roja". El informe revela que en ningún momento de las grabaciones se ve "intervenir" a la ambulancia que estaba en lado español.

El Defensor también desmiente a Grande-Marlaska que negó de manera categórica en el Congreso que agentes marroquíes entraran en España para ejecutar las 'expulsiones en caliente' de los inmigrantes. En su resolución, no solo acredita que los gendarmes marroquíes sí que entraron a suelo español, sino que además los agentes españoles "les entregaron las personas que habían conseguido interceptar". Gabilondo denomina a aquellas deportaciones exprés como "entregas expeditivas a través del vallado", un rechazo en frontera que "no se hizo con las mínimas exigencias legales".

Interior respondió este lunes a las duras acusaciones mostrando su sorpresa "por el hecho de que se esté difundiendo ahora un escrito anterior a las minuciosas y detallas alegaciones realizadas la semana pasada por el departamento, y con las que se demuestran extremos como que el Defensor sí tenía desde el principio todas las imágenes disponibles sobre los hechos". El departamento adujo que "todos los rechazos en frontera se realizaron de acuerdo a la legislación vigente o que la Guardia Civil en ningún momento omitió el deber de auxilio". "El hecho de difundir un escrito que ni recoge ni tiene en cuenta ninguna de las detalladas explicaciones y alegaciones formuladas por Interior genera una clara situación de indefensión", concluyó el ministerio, que sin embargo no difundió sus alegaciones.

EL PP EXIGE A SÁNCHEZ COMPARECER E INSINÚA SU COMPLICIDAD

El PP pretende elevar a lo más alto la asunción de responsabilidades por la tragedia de Melilla. Ayer, los populares registraron en el Congreso una solicitud para que el presidente del Gobierno comparezca ante el pleno de la cámara para dar cuenta sobre la tragedia en la valla de Melilla, de la que apunta a su complicidad. "El escándalo de la sedición no debe de tapar lo ocurrido en la valla", justificó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera que Pedro Sánchez trata de encubrir los errores del ministerio del Interior en el asalto masivo de aquel fatídico 24 de junio. Para ello, el grupo popular se refiere a declaraciones del jefe del Ejecutivo, como las del pasado 4 de noviembre en las que califica a Grande Marlaska como "un gran ministro del Interior que desempeña y ha desempeñado sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad". "La pésima gestión de esta crisis migratoria -afirma el PP- demuestra la falta de sensibilidad del Gobierno y obliga a la comparecencia urgente del Pleno del Congreso", se sostiene en el escrito registrado en la Cámara baja. Lo que el PP aún no ha desvelado es si apoyará la comisión de investigación parlamentaria impulsada por Unidas Podemos y EH Bildu, y a la que ya se han sumado todos los socios parlamentarios del Gobierno. Los populares, en cualquier caso, aseguran estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para desvelar lo sucedido en la valla, aunque evitan fijar responsabilidad alguna en la Guardia Civil.