Ayuso defiende que ella tiene "un mensaje directo" pero no es "desleal" a Feijóo

ella tiene un "mensaje directo" pero eso no significa que aplique política "sectaria" ni que sea "desleal" al presidente del PP, La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha defendido este jueves queque aplique política "sectaria" nial presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha incidido en que su partido es el único que "en la actualidad está unido en torno" al líder y solo hay que "mirar a los lados" donde hay formaciones "en caída libre directa" o donde el propio Gobierno "está partido en dos".

Ayuso ha defendido que ella siempre trabaja de la misma manera y defiende las mismas cuestiones. "Yo tengo un mensaje firme, es cierto, y es un mensaje directo y creo que digo la verdad. Por eso muchas veces es hiriente pero no es ni mucho menos un mensaje desleal ni tampoco aplico una política sectaria porque yo gobierno de izquierda a derecha bajo el criterio de quien me da el voto", ha declarado, preguntada por si existen críticas internas dentro del PP a su duro mensaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este punto, ha asegurado que Feijóo es la persona que debe liderar el cambio en España "por muchos motivos", entre ellos porque "une a los ciudadanos de lado a lado" y porque ha demostrado su "gran gestión" con mayorías absolutas.

"Lo más importante que podría destacar de él es que es una gran persona y que quiere hacer las cosas bien. Por eso vamos a estar a su entera disposición cada uno desde donde le compete. A mí como presidenta de la Comunidad, y al conjunto de los madrileños, nos iría mejor con otras políticas", ha remarcado.

La presidenta de la Comunidad ha hecho hincapié en que ella no dice nada en público que no diga o haga en privado. A su parecer, "se es más desleal cuando uno ocupación una oposición y no está aportando, por ejemplo, electoralmente a su partido, o dice una cosa a la espalda y la contraria o no dice realmente lo que opina por seguidismo".

La jefa del Ejecutivo madrileño considera que en España hay "una hoja de ruta para desprestigiar y acabar con la oposición" así como una hoja de ruta en paralelo para "deshacer todo lo construido desde la Transición".