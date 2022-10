Aragonès llama a sus nuevos consellers a servir a "la Cataluña entera"

Pere Aragonès, ha hecho este martes un llamamiento a los consellers que se incorporan a su Govern a trabajar por "la Cataluña entera" y los "grandes consensos" en el actual "momento difícil", y ha agradecido la tarea de los consellers de JxCat que han dejado el Ejecutivo. El presidente de la Generalitat, , ha hecho este martes un llamamiento a los consellers que se incorporan a su Govern a trabajar por "la Cataluña entera" y los "grandes consensos" en el actual "momento difícil", y ha agradecido la tarea de los consellers de JxCat que han dejado el Ejecutivo.

Así lo ha afirmado en el acto institucional de toma de posesión de los siete nuevos consellers, celebrado en el Palau de la Generalitat, previo a la primera reunión del Ejecutivo tras la salida de JxCat.

El Govern, ha dicho Aragonès, inicia "una nueva etapa con un equipo renovado, que incorpora experiencia, voluntad de mejora y creatividad", para "continuar trabajando con la capacidad de pensar, escuchar y hablar a la Cataluña entera, al país entero, sin olvidar a nadie y sin menospreciar ningún territorio".

Una nueva etapa en la que Aragonès comandará un Ejecutivo monocolor de ERC con incorporación de figuras con trayectorias destacadas en la antigua Convergència, el PSC y Podem Catalunya para dar continuidad a su Govern, después de la crisis política que desembocó en la ruptura del gobierno de coalición entre ERC y JxCat.

Precisamente el president ha arrancado su discurso dirigiéndose a los siete consellers salientes de JxCat que han asistido al acto, con el exvicepresidente Jordi Puigneró al frente, y agradeciéndoles su "compromiso" y su "trabajo realizado", pese a "las circunstancias que han llevado a que el Govern que iniciamos no haya podido continuar".

Aragonès ha mostrado su convencimiento de que se hará una "valoración positiva" de ese trabajo porque "siempre ha habido voluntad y convicción de servir a la ciudadanía".

MENSAJE A LOS CONSELLERS: SUMAR Y TRABAJAR POR LOS CONSENSOS

Pero más allá de ese agradecimiento, el discurso (dividido en dos partes, antes y después de efectuar los nombramientos) ha estado centrado en dirigir un mensaje claro a los siete nuevos consellers.

Son Carles Campuzano (ex de CDC), en Derechos Sociales; Joaquim Nadal (ex del PSC), en Investigación y Universidades; Gemma Ubasart (ex de Podem), en Justicia, Derechos y Memoria; Manel Balcells, en Salud; Natàlia Mas, en Economía y Hacienda; Meritxell Serret, en Acción Exterior; y Juli Fernández, en Territorio.

Subrayando que asumen esta responsabilidad "sin dudar" en un momento "difícil" por el contexto económico, social y geopolítico, algo que "dice mucho" de ellos, Aragonès ha confiado en la "voluntad de suma" que puedan aportar al servicio del bien común.

El jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en las tres prioridades de su hoja de ruta como presidente: atender las "urgencias" de la crisis económica; la transformación del sistema productivo, la lucha contra el cambio climático y las desigualdades; y que los catalanes "decidan libremente su futuro" para "resolver el conflicto" con el Estado.

"Nos corresponde tomar decisiones muy importantes. Os pido que nunca olvidéis que os debéis a la Cataluña entera, al país entero, a todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña", ha reiterado. "En todas y cada una de las decisiones que toméis, (...) trabajad y pensad para la Cataluña entera".

En ese sentido, ha afirmado que ante las "dudas" que puedan surgir en el ejercicio de su cargo, los consellers siempre piensen en "los grandes consensos que existen en la sociedad catalana" y las "propuestas donde se siente representada la mayoría de nuestra sociedad".

Y les ha pedido "mirada abierta, constructiva, inclusiva, centrada en los derechos y libertades individuales y colectivas con máxima ambición", porque Cataluña "ha sido siempre capaz de avanzar cuando ha pensado en grande, sin excluir a nadie y sin dejar a nadie atrás".