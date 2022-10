Invasión de Ucrania Robles avisa de que Putin "no va a admitir ningún tipo de derrota" Sobre Lesmes, la ministra asegura: "No entiendo mucho las dimisiones en diferido: o se dimite o no"









Ampliar EFE Agencia Efe Defensa, Margarita Robles, ha augurado que la guerra en Ucrania durará tiempo y ve muy preocupante la situación ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, no ha cumplido su objetivo "y eso hace la situación más peligrosa, porque no va a admitir ningún tipo de derrota". La ministra de, ha augurado que la guerra endurará tiempo y ve muy preocupante la situación ya que el presidente ruso,, no ha cumplido su objetivo "y eso hace la situación más peligrosa, porque no va a admitir ningún tipo de derrota". En una entrevista de 'La Vanguardia' este domingo, ha añadido sobre Rusia que "en este momento no hay señales objetivas para decir que va a hacer uso de ojivas nucleares" pero no lo descarta, y ha advertido de que las alteraciones mentales de Putin son evidentes. Robles no ve en peligro la unidad europea ante la guerra y espera que el triunfo electoral de Giorgia Meloni (FdI) en Italia no cambie eso: "Nos jugamos mucho como para que el nuevo gobierno italiano pueda plantear fisuras en esa unidad". Te puede interesar Las tropas ucranianas entran a Limán y la contraofensiva continua Ir a la noticia En cuanto a las diferencias en el Gobierno PSOE-Podemos sobre la relación con la Otan ha dicho que el compromiso con la Alianza es total: "Vamos a llegar al 2% de gasto militar en 2029". También ha opinado sobre la advertencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de dimitir si no se renueva el Consejo: "No entiendo mucho las dimisiones en diferido: o se dimite o no". CASO PEGASUS Pegasus reveló que desde el CNI se controló a 18 dirigentes independentistas, ha dicho que el CNI no explica sus actuaciones pero que se hicieron siempre con autorización judicial y sólo a las personas que la directora del CNI dijo en la Comisión de Secretos. Al preguntársele por que el casoreveló que desde else controló a 18 dirigentes independentistas, ha dicho que elno explica sus actuaciones pero que se hicieron siempre con autorización judicial y sólo a las personas que la directora del CNI dijo en la Comisión de Secretos. "Respecto al resto de intervenciones, si las ha habido o no, yo no lo sé, como ignoro quién infectó mi móvil", ha añadido. ETIQUETAS CNI

