Calviño invita a PP, Vox y Cs a aclarar qué van a recortar si lo único que proponen es bajar impuestos

PP, Vox y Ciudadanos a aclarar "qué van a recortar del Estado del Bienestar", ante sus exigencias de bajar impuestos. La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación, Nadia Calviño , ha invitado este miércoles en el Congreso ala aclarar

"Si es su única propuesta, díganos qué van a recortar del Estado del Bienestar. ¿La Educación? ¿La Sanidad? ¿Las pensiones? Díganlo con claridad si ése es su plan", ha clamado Calviño en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tras afrontar preguntas de los tres grupos de la oposición, a los que ha acusado de "querer desmontar el Estado del Bienestar".

Tras las preguntas de PP y Vox, Calviño ha respondido a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que le pedía una nueva desgravación en el IRPF, que las medidas de apoyo a los hogares y empresas durante la crisis de precios han supuesto una movilización de 30.000 millones de euros.

LAS AYUDAS SALEN DE LOS IMPUESTOS

"¿De dónde creen que sale ese dinero? ¿Para qué se cree que sirven los impuestos si no es para financiar el Estado del Bienestar?", ha esgrimido, aclarando en todo caso que el Gobierno de coalición "no tiene ningún problema" en bajarlos, ya que esa ha sido parte de la respuesta para rebajar la factura eléctrica y del gas.

Durante la sesión de control, el 'número dos' de los 'populares' en el Congreso, Carlos Rojas, ha comparado la actual situación con la anterior crisis financiera con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, criticando que "la historia se repite" y "otra vez" un Gobierno del PSOE "arruina España".

"Zapatero vio brotes verdes, usted no vio venir la inflación", ha criticado, invitando a Calviño "a rectificar" ante la "desconfianza tan dañina" que, a su juicio, está generando el Ejecutivo. Rojas ha empezado a enumerar datos sobre el crecimiento económico de España, su nivel de impuestos, desempleo o el alza de la factura energética y, ante las risas entre la bancada del PSOE, ha afeado que "esto no es para reírse".

LA ECONOMÍA CRECE

Calviño ha justificado el "momento de enorme incertidumbre" tras la pandemia derivada de la guerra de Ucrania, "pero incluso en este momento la economía sigue creciendo con fuerza", y ha dicho que así lo constatan los diferentes organismos, con una revisión al alza esta misma semana por la OCDE al 4,4%.

"Cuando perdieron el Gobierno hace cuatro años empezaron semana tras semana a decir lo mismo: España es la peor, es un desastre... Pero ya es el colmo que lo digan la semana en la que la OCDE revisa al alza su previsión al 4,4%", ha esgrimido la vicepresidenta primera.

Asimismo, ha pedido a los 'populares' a comprobar cómo el Banco Central Europeo (BCE), la OCDE o "hasta el Fondo Monetario Internacional" (FMI) han pedido al Reino Unido que dé marcha atrás en una política "calcada" a la que propone el PP de bajadas de impuestos "porque se está depreciando la libra y se están hundiendo las bolsas". "Los inversores internacionales no confían en quien tiene una receta económica como la suya".

Cs REPROCHA A CALVIÑO SU "TRIUNFALISMO"

Por su parte, en su intervención, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha emplazado a la vicepresidenta económica a aceptar su propuesta de desgravar en el IRPF parte del encarecimiento de las hipotecas --una propuesta rechazada por PSOE, Unidas Podemos y tampoco aceptada por el PP--, y le ha reprochado su "triunfalismo", "como si fueran los mejores", cuando las familias están "angustiadas".

Calviño ha replicado que ante el problema del encarecimiento de las hipotecas en el Ejecutivo no son "de hablar, sino de hacer", y que por ello están "trabajando con el sector financiero para encontrar mecanismos que permitan aliviar la situación de las familias que no se han acogido a hipotecas de tipo fijo o no quieren cambiar de variable a fijo".