La madre de Marta Calvo recurrirá la sentencia: "Es un insulto para la sociedad, no me voy a rendir"

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que un insulto para la sociedad". "No me voy a quedar de brazos cruzados, no me voy a rendir, voy a continuar luchando", ha garantizado. , madre de, ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia de laque ha condenado a penas que suman 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio P.J., acusado de los crímenes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas , al considerarla "". "No me voy a quedar de brazos cruzados, no me voy a rendir, voy a continuar luchando", ha garantizado.

Así lo ha manifestado Burón en rueda de prensa esta tarde, horas después de conocer la sentencia que condena al acusado a penas que suman 159 años y 11 meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública, un delito contra la libertad e indemnidad sexuales y seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa.

Visiblemente emocionada, Burón ha asegurado que todavía está "en 'shock'" tras conocer que la sentencia, que ha considerado que es "un insulto para la sociedad". "Aún no la he podido digerir", ha reconocido.

La madre de Marta Calvo ha garantizado que no se va a quedar "de brazos cruzados" y que no se va a "rendir". "No sé cuál es la palabra, llevamos casi tres años luchando por mi hija y por todas ellas para que a este sujeto --Jorge Ignacio P.J.-- se le aplique la prisión permanente revisable porque es un asesino (...). No he luchado para 160 años de cárcel, estoy luchando para que no vuelva a ver la luz del sol y a poner la mano encima de otras mujeres", ha expresado.