Susana Díaz defiende la "integridad y honradez" de Chaves y Griñán

Así lo expone en su cuenta personal de Twitter la senadora socialista después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena de 6 años de cárcel a Griñán y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE.

"Quiero mandarles todo mi cariño a Manolo y a Pepe, que son dos personas a las que quiero y admiro", asegura Susana Díaz.

Además, destaca que "siempre defenderé su integridad personal y su honradez. Un abrazo también para sus familias", apostilla.

La expresidenta, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Andalucía, ha sostenido que Griñán es un ejemplo de "honestidad e integridad" y se ha mostrado convencida de que el final el Tribunal Constitucional verá el recurso de amparo "hará justicia".

"Ayer hable con Griñán y con Chaves y están firmes en su convicción de que siempre ha sido íntegros en el ejercicio de su labor", ha comentado.

Un sentencia que tiene un veredicto de tres jueces a dos "no es admisible, más cuando se trata de personas que no se han enriquecido y que mantienen su patrimonio", ha esgrimido.

Díaz cree que quien se comporta como un delincuente lo tiene que pagar, pero ha matizado que no es justo que las personas que han sido "honestas tengan que pasar ese calvario".

En este sentido, ha recordado que hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, dijo cuando "no era candidato a la Moncloa que Griñán no es un corrupto", por lo que ha criticado el "y tu más" en el que han entrado determinados dirigentes que no ha precisado.