Un nuevo incendio "intencionado" en Jerte se suma a los más de treinta que asolan el país

España sigue ardiendo. El último de los más de treinta incendios que han estado asolando el país durante el fin de semana era también uno de los que más preocupaba porque se estaba cebando con la reserva natural de la Garganta de los Infiernos (valle del Jerte, Cáceres) y su evolución, según la actualización que publicó en la tarde de ayer el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), era "incierta". El fuego se inició hacia las once de la noche del sábado y en dos focos distintos, que en la mañana del domingo se unían en uno, por eso se cree que ha sido provocado.

"Un incendio a las once de la noche con dos focos, cuando todos los medios estaban centrados en Hurdes y Casas de Miravete... Está claro que fue provocado", afirmaba ayer convencido el director general de Política Forestal de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz Barco. Las llamas se encontraban en la parte alta de la sierra que separa el valle del Jerte de la comarca de La Vera y entre los términos municipales de Jerte y Tornavacas. "Esta bastante arriba y lejos de las poblaciones", comentaba a primera hora el alcalde de Jerte, Gabriel Iglesias, por lo que no se preveían desalojos. Sí se restringieron los accesos a la reserva natural y, por supuesto, a Los Pilones, una de las zonas de baño. Con el paso de las horas, la situación se calmaba. "Esta tarde le están dando un buen golpe, parece que va bastante controladillo", decía satisfecho el regidor de Jerte. Algunos de los 170 efectivos que habían trabajado sobre el terreno eran optimistas respecto a la evolución del fuego: "La cosa va bastante bien, pero hay que esperar que no haya un cambio de viento"..

Por otra parte, la noche del sábado al domingo en los fuegos de Las Hurdes y Casas de Miravete, donde las llamas han arrasado ya alrededor de 6.000 hectáreas, transcurrió sin grandes complicaciones y la evolución de las llamas es "favorable". Los trabajos durante la noche y durante toda la jornada del domingo se centraron en el control ante posibles reactivaciones. Mientras tanto, se mantienen las alrededor de 700 evacuaciones preventivas de los siete núcleos poblacionales de Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Riomalo de Arriba y Las Mestas, en Las Hurdes, y también en las localidades de Casas de Miravete, Romangordo e Higuera de Albalat.

ALHAURÍN EL GRANDE, ESTABLE

La situación mejoraba, y mucho, en la provincia de Málaga, donde se han calcinado 2.097 hectáreas según estimaciones provisionales. A última hora de la tarde de ayer el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) lograba estabilizar el incendio de Alhaurín el Grande después de dos jornadas de intenso trabajo por parte de los más de 400 efectivos que han estado interviniendo para intentar sofocar las llamas que han puesto en jaque a los servicios de extinción. Las personas que continuaban desalojadas, en torno a unas 700, podrán regresar a sus viviendas tras establecer la Junta de Andalucía el nivel 0 de emergencias. Por su parte, el subdirector del Infoca en Málaga, Alejandro Molina, puso en valor que el terreno afectado no ha crecido ni una sola hectárea desde la mañana y que el incendio, en esos momentos, no presentaba llama activa en ninguna zona del perímetro sellado, pese a que todavía quedan puntos calientes sobre los que hay que trabajar. La noticia de la estabilización la comunicó el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en redes sociales. Al mismo tiempo, quiso agradecer el "esfuerzo" de los más de 400 profesionales que siguen trabajando para extinguirlo.