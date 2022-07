Miles de evacuados y hectáreas calcinadas por la ola de incendios

Los últimos datos que la Dirección General de Protección Civil ofreció este sábado 16 de julio respecto a la ola de incendios que sufre España eran devastadores. A las 16:00 horas se tenía constancia de 35 incendios, de los que 19 permanecían activos (cinco más que el viernes), calcinando a su paso miles de hectáreas, 14 habían sido controlados y dos estabilizados. Las provincias de Cáceres, Málaga y Salamanca son las más afectadas por unos fuegos que mantienen en jaque a los servicios de extinción.

Extremadura lucha en hasta cuatro frentes, donde el fuego ha arrasado ya 3.000 hectáreas y sigue sin estar controlado. La madrugada fue especialmente complicada en torno a Monfragüe, donde las llamas llegaron a penetrar en el parque nacional y afectaron a 200 hectáreas de su reserva de la biosfera, el terreno que limita la zona de máxima protección ambiental. La evolución de este incendio fue un paso más allá al atravesar la antigua Nacional-V y la autovía A-5, carreteras que tuvieron que ser cortadas en varios puntos.

Ya por la tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalaba que las cosas estaban algo mejor. "Podemos estar un poquito más tranquilos que hace unas horas", dijo con respecto a los incendios en Casas de Miravete y Las Hurdes, en una visita a la zona. Al mismo tiempo, aseguraba que el riesgo en el Parque Nacional de Monfragüe "está excluido".

La situación también es crítica en la provincia de Málaga, donde el fuego afecta a tres términos municipales, se superan ya las 2.000 hectáreas calcinadas y se ha desalojado a 3.065 vecinos desde que se declarara el incendio, aunque centenares de ellos ya han regresado a sus casas. Las condiciones para las tareas de extinción son extremadamente difíciles dada la orografía, las condiciones climáticas y la superficie repleta de pinares. Todos estos factores provocaron que el pasado viernes las llamas se propagaran hasta los 50 metros por minuto.

El panorama este sábado 16 de julio era pesimista porque según fuentes de la Junta de Andalucía, "la previsión meteorológica no es buena para el incendio debido a que la humedad relativa va a ser muy baja durante todo el día". Ayer por la tarde, el operativo desplegado estuvo compuesto por 280 bomberos forestales, siete vehículos pesados de extinción (autobombas con 3.500 litros de capacidad) y 15 medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

En Galicia, los incendios arrasaron esta semana 4.000 hectáreas. La situación más preocupante sigue dándose en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, donde se mantiene la alerta activa por proximidad del fuego a núcleos habitados. En Folgoso do Courel los tres incendios que siguen activos rondan ya las 2.000 hectáreas calcinadas.

UN RESPIRO

También en Castilla y León, se declaró ayer un incendio en Cebreros (Ávila), de nivel 1 por su rápida propagación, si bien las llamas daban una tregua en Salamanca y Zamora, donde la acción del fuego bajaba el ritmo. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias actuaban principalmente en Figueruela de Arriba, muy cercana a la sierra de la Culebra, donde hace poco más de un mes ardieron unas 25.000 hectáreas. A 3 de julio, fecha en la que Protección Civil compartió su último informe, la superficie forestal quemada era de 70.354 hectáreas, muy cerca de la superficie que ardió en 2021, 75.548 hectáreas, año considerado uno de los peores del último lustro.