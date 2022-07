Bruselas redobla la presión y exige una "inmediata" renovación del Poder Judicial

Ejecutivo europeo elevó la presión y exigió a España que renueve "inmediatamente" el bloqueo en la que se encuentra el proceso para reemplazar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde 2018, y destacó que es una cuestión "prioritaria". Una vez desbloqueado el relevo, la UE insta a España a llevar a cabo, "inmediatamente", una reforma del sistema de elección de los miembros del Poder Judicial. Elelevó laque"inmediatamente" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bruselas mostró su "preocupación" ante la situación deen la que se encuentra el proceso para reemplazar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde 2018, y destacó que es una". Una vez desbloqueado el relevo, la UE insta a España a llevar a cabo, "inmediatamente", una reforma del sistema de elección de los miembros del Poder Judicial.

Bruselas quiere elevar la justicia española a los estándares europeos. Para ello ve necesario modificar el proceso de elección de los integrantes del CGPJ frente a los demás poderes del Estado. Exige que, en el nuevo sistema, "no menos de la mitad" de los miembros (son una veintena) sean elegidos por los propios jueces, para que se "garantice la independencia" del organismo. Ahora, la última palabra siempre recae en las Cortes Generales. Así lo recoge en su tercer 'Informe sobre el Estado de Derecho en la UE', que incluye recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros, pero con el que pretende "animarlos" a impulsar mejoras en esta materia. En el caso de España, Bruselas ya ha manifestado en numerosas ocasiones su frustración por la falta de renovación del CGPJ. En septiembre de 2021, el Ejecutivo comunitario instó a PP y PSOE a terminar con el inmovilismo en las negociaciones. Además, el comisario de Justicia, Didier Reynders, hizo suyas las recomendaciones del Consejo de Europa (institución que no forma parte de la UE) y llamó a establecer "un sistema de elección de los jueces miembros del Poder Judicial por sus pares", de acuerdo con las normas europeas, a través de una "reforma en profundidad".

INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA

Bruselas pone también el foco en la necesidad de una mayor independencia del Ministerio Fiscal español respecto al Poder Ejecutivo. Destaca que las autoridades españolas han hecho avances con la puesta en marcha de "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones" entre ambos, pero insiste en que se debe blindar su "autonomía e independencia", desvinculando la duración de su mandato respecto del periodo de legislatura del Gobierno.

El informe recomienda, del mismo modo, avances en el acceso a la información, "en particular con la revisión de la Ley de Secretos Oficiales". Por otro lado, destaca la necesidad de crear un registro obligatorio de lobistas y de asumir "el reto" que suponen las investigaciones y los juicios en los casos de corrupción. Bruselas denuncia que estas causas, sobre todo las "de alto nivel", siguen un proceso "lento y complejo".