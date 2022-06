Moreno Bonilla podría aspirar a gobernar Andalucía en solitario con mayoría simple

Dicen que cada voto cuenta y que, hasta el rabo, todo es toro. Pero, a decir de las encuestas, las elecciones andaluzas del domingo tienen un claro ganador. El Partido Popular del presidente Juan Moreno Bonilla ganará por goleada al PSOE de Juan Espadas, su inmediato seguidor y alternativa. Solo falta por saber a cuanto asciende el marcador final de escaños.

Según el estudio preelectoral realizado por el instituto DYM para Diario de Navarra, la gestión en estos cuatro años de gobierno del primer popular en llegar a la Junta de Andalucía cosecha el aprobado del 67% de los andaluces.

Tanto así que un 27% de los votantes declara ya una intención directa de voto al PP el día 19, frente al 15% que se decanta por el PSOE y el 12% que declara su firme adhesión a Vox.

Según la encuesta, estas tres serán las tres siglas más votadas el domingo en las urnas de la Comunidad verdiblanca. Cabe resaltar, no obstante, que en la intención directa de voto, aparece un elevado porcentaje de personas que no desvelan su opción: un 21,3% de ‘No sabe, no contesta’.

Esta elevada incertidumbre tiene un origen evitente en el voto socialista. Una de cada cinco personas que en 2018 votaron al PSOE andaluz, no revela hoy a quién votará. ¿Verguenza? ¿Infidelidad? El 19-J se despeja la incógnita.

LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS

El estudio se basa en 2.313 entrevistas, a través de un procedimiento mixto de recogida de entrevistas vía telefónica y online, con cuotas de sexo, edad y provincia. Se realizó entre el 9 y 13 de junio. Y el margen de error dela muestra se sitúa en un +/- 2,1%.

La ‘cocina’ de los datos obtenidos arrojaría, según DYM, el siguiente resultado entre los principales partidos que concurren a los comicios andaluces. El PP pasaría del 20,7% de los votos de 2018 al 35,2%. Lo que supone un sorpaso en toda regla al PSOE andaluz, que hace cuatro años fue apeado del Palacio de San Telmo, pero resultó el partido más votado, con el 27,9% de los sufragios.

Esta vez, pese a la renovación del liderazgo en la papeleta del puño y la rosa, Espadas, el candidato del sanchismo que sustituye a Susana Díaz, perdería tres puntos porcentuales de voto, con un apoyo estimado del 24,8%.

Otro dato ilustrativo del vuelco político andaluz es que, cuatro años después, un 49,8% de los andaluces considera positiva la salida del PSOE del gobierno. Más aún, el 38,5% de los encuestados prefiere un gobierno presidido por Moreno Bonilla frente al 12,9% por Espadas.

ANDALUCÍA PINTA AZUL

El mapa provincial ilustra la consolidación de este cambio de ciclo. Según los datos de DYM, el Partidio Popular ganaría en las ocho provincias en cuanto a número de escaños. La única excepción sería un empate técnico en Jaén con el PSOE.

Hace cuatro años, el PSOE ganó en escaños al PP en seis de ellas, menos en Almería, donde el PP le sacó un escaño y en Málaga, donde empataron con 4 cada uno.

Los populares se benefician ahora de los votos que fagocitan a Ciudadanos. Cuatro de cada diez votantes del partido del ahora vicepresidente y candidato Juan Marín, se irán directamente al PP. Uno de cada diez se decantaría por Vox, y casi un 18% permanecerían fieles a la sigla naranja, que, aún así, podría resultar determinante en el futuro gobierno andaluz.

UNA MAYORÍA SUFICIENTE

Según el estudio de DYM, el PP obtendría entre 44 y 47 escaños, lejos de la mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz colorean 55 asientos. Pero los populares podrían sacar más escaños por sí mismos que la suma de toda la izquierda que constituyen el PSOE (30-33 escaños), Por Andalucía, la confluencia de Podemos, IU y otras formaciones a la izquierda del PSOE (6-7 escaños) y Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez (5-6 escaños).

A tenor de los datos, la división de la izquierda extrema va a penalizar claramente sus resultados. Hace cuatro años, juntos en Adelante Andalucía, sumaron 17 escaños. Esta vez, serán 13 como mucho.

Con los 33 del PSOE, la suma de la izquierda recibiría 46 escaños. Una cifra que podría igualar o rebasar el PP por sí solo. Y en el caso de que se quedara en la cifra más baja de la horquilla (44), los 2 parlamentarios que sacara Ciudadanos podrían darle margen suficiente para no tener que necesitar a Vox en la ecuación y sacar la investidura sin la ultraderecha.

Y eso que Vox se consolida como tercera fuerza del Legislativo andaluz, tras el hundimiento de Ciudadanos, que recoge el 4,2% de los sufragios, (el 18% en 2018) por mucho que Marín sea el segundo candidato más valorado, después del presidente andaluz,y Macarena Olona, la última.