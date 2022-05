Sánchez invita a los diputados Sayas y Adanero, expulsados de UPN, a dejar el Congreso

como él hizo en octubre de 2016 cuando discrepaba con el PSOE y se negaba a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha invitado a los diputados de Navarra Suma expulsados de UPN, Sergio Sayas Carlos García Adanero , a renunciar a sus escaños en el Congresoy se negaba a facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

El diputado Sergio Sayas, que en noviembre de 2019 encabezó la lista de Navarra Suma (UPN-PP-Cs) como miembro de UPN, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno por vivir "arrodillado y sometido" a "la corte de independentistas". "Debería dimitir si no sabía nada por incompetente y, si lo sabía, por mentiroso y negligente", ha espetado. En el debate sobre el espionaje a políticos con el programa 'Pegasus'.

Y Sánchez ha respondido a Sayas reprochándole que dé "otra lección de compromiso y de honestidad" después de haber sido expulsado de UPN por negarse a apoyar la reforma laboral pese al acuerdo que había alcanzado la dirección de su partido con el PSOE.

"Yo dimití para no quebrar la disciplina de voto del PSOE -ha señalado, recordando que en 2016 dejó el escaño para no facilitar la investidura de Mariano Rajoy, como había decidido el partido-. Si usted es tan ejemplar, ¿por qué no renuncia al escaño y también su compañero de aventura?".