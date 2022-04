El Gobierno anuncia la apertura de un "control interno" del CNI tras la denuncia de espionaje

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo la "apertura de un control interno en el CNI, a petición de este mismo organismo", para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas.

Durante una rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión con la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, Bolaños ha dicho que también debe hacerse "la constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales" del Congreso, en la que comparezca la directora del CNI, para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno.

También ha constatado "plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo" sobre el caso, y además Bolaños no ha descartado desclasificar información si es necesario.

El ministro ha puesto en valor que "todas las fuerzas políticas, sin excepción", estarán representadas en la Comisión, y que eso les dará acceso a información secreta y reservada, con el objetivo de aclarar lo ocurrido.

Ha calificado la reunión en la Generalitat de cordial, sincera y correcta, y ha trasladado al Govern la "voluntad inequívoca" del Ejecutivo de trabajar para esclarecer los hechos.

Ha asegurado que el Ejecutivo está comprometido con el Estado de Derecho, con los derechos fundamentales, las libertades individuales y con demostrar que la democracia española defiende los de todos los ciudadanos, "piensen como piensen".

"CONCIENCIA TRANQUILA Y NADA QUE OCULTAR"

Por otra parte, ha defendido que el Ejecutivo tiene "la conciencia tranquila y nada que ocultar" en relación a los hechos, y no ha respondido si hay posibilidad de dimisiones por este caso de espionaje.

Bolaños ha remarcado que "el Gobierno de España comprende la preocupación e inquietud de las personas que se han visto afectadas por estas informaciones y también de aquellas personas en la sociedad catalana y española que han sentido preocupación" por los afectados.

Así, ha asegurado que las instituciones españolas actúan siempre dentro de la ley, respetando los derechos fundamentales y sometidas a control judicial, aunque ha lamentado que estas informaciones "han podido sembrar alguna sospecha".

Y en este sentido, ha destacado que los servicios de inteligencia "actúan cada día para salvar vidas y proteger a los ciudadanos, en silencio".

Según Bolaños, el Gobierno ha iniciado los contactos para urgir a crear la Comisión y, aunque ha reiterado que la voluntad es que se esclarezca el caso cuanto antes, ha asegurado que a la investigación "hay que dejarle su tiempo".

AFIRMA QUE HABRÁ MESA DE DIÁLOGO

Ha añadido textualmente que la mesa de diálogo se convocará cuando haya acuerdos y que la voluntad del el Gobierno es apostar por el diálogo para construir una Catalunya mejor que no se "estanque en enfrentamientos estériles".

"Estamos recuperando los afectos, y lo estamos haciendo poco a poco a través del diálogo, el entendimiento y la mano tendida", buscando acuerdos con Cataluña, ha dicho.

Así, pretende "recuperar la confianza" del Govern a través del diálogo y la transparencia, y ha pedido evitar lo que ha calificado de viejos enfrentamientos, porque ha asegurado que Cataluña necesita un horizonte social y político ilusionante.

UNA CATALUÑA DISTINTA DE 2017

Para él, la Cataluña actual es "muy diferente a la de 2017 gracias al esfuerzo del Gobierno" y, concretamente, de su presidente, Pedro Sánchez, dado a que cada vez hay más cooperación y menos enfrentamiento.

"No queremos volver nunca a la Cataluña del enfrentamiento, de estar de espaldas los unos a los otros, a la Cataluña que no se miraba. Queremos mirar al futuro con esta nueva Cataluña que se coge de la mano, que acuerda, que mira al futuro con el futuro", ha concluido.

APOYO AL PLAN ANTICRISIS

Preguntado por si peligra el plan anticrisis del Gobierno contra la crisis por la guerra en Ucrania y que se votará el jueves, ha hecho "un llamamiento" al apoyo de todos los grupos, no solo de ERC.

"Como el propio presidente Aragonès ha mencionado en alguna entrevista, creo que hay que diferenciar los planos", y ha asegurado que es un decreto necesario para trabajar en la inflación y mejorar la calidad de vida de las personas, bajando precios del combustible, entre otras medidas.

Vilagrà: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos"



Por su parte, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado que sale insatisfecha de su reunión de este domingo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, donde han abordado el presunto espionaje a líderes independentistas: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos".

En rueda de prensa tras el encuentro que el Govern planteó en la Generalitat, Vilagrà ha dicho que las respuestas de Bolaños son "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías.

La consellera de ERC ha añadido que el Govern exige la dimisión de quienes sean los responsables, no solo por eso, sino también por su incapacidad de dar respuesta, y ha advertido de que así no se pueden tener relaciones fluidas con el Gobierno: "No podemos negociar con quien nos espía".

Ha remarcado que el Ejecutivo de Pere Aragonès no quiere "una cabeza de turco ni excusas" y que únicamente le servirá una reacción que esté a la altura de la gravedad de los hechos: la dimisión de los responsables.

NO VE GARANTÍAS DE SABERLO TODO

Para ella, esta solución aún está muy lejos de alcanzarse porque las medidas anunciadas por Bolaños no garantizan saber toda la información relativa al caso, ya que "siempre hay derecho de amparo en los secretos oficiales".

Ha reclamado saber cuándo se sabrán los resultados de las investigaciones anunciadas, quién ordenó las presuntas escuchas, con qué objetivo, quién custodia ahora esta información y quién puede tener acceso: "No dudamos de que el Gobierno lo sabe".

También ha dicho que durante la reunión, de más de dos horas, ha trasladado a Bolaños que este caso es un "escándalo mayúsculo" y que la situación requiere transparencia, ética y un marco jurídico distinto, que considera que no existen ahora.

EL ENCUENTRO "NO NORMALIZA LA SITUACIÓN"

También ha asegurado que la visita del ministro a la Generalitat "no sirve para normalizar la situación ni para garantizar el apoyo parlamentario", porque las confianzas están rotas.

Ante este diagnóstico, ha exigido al Gobierno "valentía para enfrentarse a las profundidades de su propio Estado, con el riesgo de descubrir que no es un hecho aislado" y que este caso forma parte de lo que ha denominado causa general contra el independentismo.

"No hay duda de que el Estado español ha espiado a un mínimo de 65 personas por el hecho de ser independentistas", y ha añadido que estos presuntos espionajes no pueden quedar impunes.

Preguntada por la reacción de Junts al encuentro, la consellera de ERC ha respondido que no ha recibido ninguna queja del partido de Carles Puigdemont.

"Junts pedía una Comisión de Investigación. Quizás se sentirán contentos con las propuestas del ministro Bolaños", ha añadido Vilagrà sobre el socio de gobierno.