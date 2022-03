Recomendaciones para ir a trabajar con Covid desde este lunes

Estas novedades también afectan a los entornos laborales. Todos los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse sino "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas", evitar el contacto con personas vulnerables, asistir a eventos multitudinarios y, "siempre que sea posible", teletrabajar, informa la agencia Efe. Si hubiera que estar irremediablemente presente en el puesto físico de trabajo con baja sintomatología, hacerlo con sentido común y poniendo en práctica estas recomendaciones y cautelas sanitarias con el resto de empleados, compañeros o clientes.

No así los empleados de entornos vulnerables o los que asistan a estos colectivos, que no acudirán a su trabajo en los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico si no los tiene; al quinto día, y si han desaparecido, se hará una prueba de antígenos que, de ser positiva, se la repetirá cada 24 horas hasta dar negativo, señala Efe.