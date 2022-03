España se decanta por no extender la cuarta dosis a las residencias ni a los mayores

El inesperado cambio de tendencia de la pandemia, que otra vez vuelve a marcar máximos en Europa por la explosión de contagios provocados por la variante ómicron, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de las dosis de refuerzo. Francia anunció este viernes que administrará la cuarta dosis de la vacuna de la covid-19 a todos los mayores de 65 años y Alemania la ha extendido a los mayores de 70 años, a los residentes en geriátricos, a las personas inmunodeprimidas y a los sanitarios mientras las farmacéuticas Pfizer y Moderna recomiendan la cuarta dosis para todos los mayores de 65 años. Pero su planteamiento choca con la opinión de organismos internacionales y expertos españoles, que consideran prematuro administrar ahora otra dosis. También lo cree así el Ministerio de Sanidad, que por el momento, no se plantea extender el pinchazo de refuerzo más allá de los 350.000 inmunodeprimidos (personas transplantadas, en tratamiento por cáncer o mayores de 40 años con síndrome de Down) que ya lo están recibiendo. Fuentes sanitarias confirman que no se está dando ningún paso en esta dirección, aunque no descartan completamente que pudiera haberlo en las próximas semanas, o con más probabilidad, en los próximos meses, en concreto, con vistas al otoño.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) insistió el jueves en que no hay evidencia científica para aconsejar un nuevo pinchazo. "No existen aún pruebas que justifiquen una recomendación de una segunda dosis de refuerzo para la población general", aseguró su jefe de estrategia de vacunación, Marco Cavaleri. "Por el momento no hay la evidencia suficiente para que sea necesario", había afirmado antes la directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, la española María Neira.

Coinciden con estos postulados las entidades científicas. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, pide "paciencia" y alerta de una posible "fatiga inmunológica". "Estamos inmunizando demasiado en poco tiempo", expresa, antes de ofrecer algunas claves sobre futuras vacunaciones de refuerzo contra la covid-19. "Por el momento, seguimos vacunando con el compuesto de Wuhan y ahora estamos viendo que puede ser insuficiente y que necesitamos nuevos modelos de vacunas. Deberíamos esperar a disponer de vacunas que estén preparadas para las nuevas variantes o que no se dirijan específicamente a la proteína S, como las actuales. Pfizer y Moderna ya están trabajando en estos modelos", explica López Hoyos. "Además, pese al aumento de casos, la población continúa protegida frente a la enfermedad grave con las vacunas actuales", agrega este experto, que pone el foco de la prevención, en esta etapa, en medidas no farmacológicas, como mantener el uso de las mascarilla o la ventilación.

También es partidario de esperar Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. "Si la pandemia sigue la evolución actual, es posible que haya que poner una cuarta dosis a las personas mayores en el próximo otoño. Pero ese pinchazo ya será con vacunas adaptadas y mejores que las actuales", señala. Esas adaptaciones, concreta Moraga-Llop, van en dos direcciones. "Por un lado, Pfizer y Moderna están preparando vacunas específicas contra ómicron y otras variantes. Por otro, ya hay dos vacunas que utilizan la tecnología de proteínas recombinantes y que añaden un adyuvante que estimula aún más la respuesta inmune, que son las de Sanofi-GSK y la española de Hipra. Precisamente, es probable que la de Hipra sea la vacuna de refuerzo para los españoles de más de 65 años en otoño", sostiene Moraga-Llop.

En cualquier caso, los especialistas reclaman estar atentos ante este nuevo repunte de contagios, "provocado por la relajación de las restricciones y el linaje BA.2 de ómicron", detalla López Hoyos. "No hay que quitar las mascarillas en interiores hasta tener una incidencia de 100 (España está en 445)", dice Moraga-Llop, que avisa, además, del peligro de un aumento de casos de gripe este año.