Decenas de miles de personas de toda España se manifiestan contra la guerra en Ucrania

Decenas de miles de personas han salido este domingo a las calles de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valladolid y Alicante, para decir "no a la guerra en Ucrania", con pancartas pidiendo 'Paz' y al grito de "Putin asesino".

En Madrid, decenas de miles de personas se han manifestado en la Plaza de Colón, Plaza de España y ante la embajada de Rusia al grito de "Putin asesino" y "Ucrania libre".

Una de las marchas pacíficas 'Por Ucrania' ha salido en torno a las 12:00 horas de la Plaza de Colón con destino a la Plaza de Cibeles, y ha congregado a unas 40.000 personas, según el dato proporcionado por fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, a las 15:00 horas.

Los manifestantes se han concentrado con banderas de Ucrania y pancartas en las que se podía leer: "Paz", "Stop Putin" y "¡Basta!". También se han escuchado cánticos y proclamas de "Putin asesino", "Putin fuera de Ucrania", "Libertad", "Ucrania libre" y "Europa, España ayuda a Ucrania".

Además, los convocantes han instalado un punto de información sobre cómo ayudar a Ucrania y otros puntos de recogida de alimentos, ropa y medicamentos para enviar ayuda a la población.

En la marcha ha participado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, que ha cogido el megáfono para mostrar su solidaridad con los ucranianos y les ha asegurado que no les van a dejar solos. "No hay derecho a que tengáis que dejar vuestras casas, la solución es Europa, la OTAN y estar todos juntos frente a los invasores", ha proclamado.

En declaraciones a los medios, la 'número dos' del Ayuntamiento de la capital ha reclamado un mayor "esfuerzo y contundencia" para apoyar al pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia y ha cargado contra Izquierda Unida y Unidas Podemos por ir contra la OTAN y Europa.

A esta marcha se han sumado otras dos manifestaciones, una en Plaza de España, que ha congregado a unas 1.200 personas y otra ante la embajada de Rusia en Madrid, a la que han acudido personalidades como la exdiputada del Parlamento Europeo Paquita Sauquillo, el diputado socialista Manuel de la Rocha, y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

Asimismo, en Barcelona, han salido a las calles unas 300 personas que se han concentrado en la plaza Cataluña para protestar contra la entrada de las tropas rusas en Ucrania y en apoyo al país.

DETENED LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Algunos participantes sostenían pancartas con los mensajes 'Stop World War III' ('Detened la Tercera Guerra Mundial') y 'Shelter our sky, we will handle the rest' (Proteged nuestros cielos, nosotros nos encargamos del resto). También se leen pancartas con mensajes 'Say no to Putin' ('Dile no a Putin') y 'NATO Help' ('OTAN, ayuda'), entre otros.

Algunos manifestantes ondeaban banderas ucranianas y un grupo de participantes ha realizado una 'performance' con carteles donde se leía el mensaje 'Paz'.

Al mismo tiempo, en Euskadi, miles de personas han salido a las calles de las tres capitales vascas para reclamar la paz en Ucrania, mostrar su rechazo a la invasión y reclamar que se apliquen sanciones "más severas" contra Rusia. Asimismo, han destacado la necesidad de defender los Derechos Humanos y "los valores europeos".

Organizadas por la asociación sociocultural y de cooperación al desarrollo Ucrania-Euskadi, las movilizaciones han arrancado a las 12:00 horas desde el Sagrado Corazón, en el caso de Bilbao, así como desde el Kursaal y la Plaza Bilbao, en San Sebastián y Vitoria.

En la capital vizcaína, la protesta ha contado con cientos de personas que portaban banderas de Ucrania y que han proferido gritos "contra la guerra y la dictadura". La cita ha contado con la presencia de una notable representación del PSE-EE, entre los que estaba la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa La Espada, el parlamentario Ekain Rico, así como concejales en el Consistorio de la Villa.

Asimismo, se han podido ver numerosos globos azules y amarillos y carteles en los que se advertía que Ucrania "está lejos, pero el peligro está cerca", y se calificaba al presidente ruso Vladimir Putin de "asesino".

Mientras, en Valladolid, el autor y los promotores del espectáculo 'África, un canto a la paz' han convocado, este domingo, una concentración en la Plaza Mayor bajo el lema 'la paz es tuya', donde se ha pedido el cese del conflicto en Ucrania y de los que hay en el resto del mundo.

El autor de la obra, Sergio Sanjuán, acompañado de la protagonista del espectáculo, ha pedido "poner fin" a la guerra en Ucrania a la vez que ha asegurado que "las armas no son el camino". "Solo unidos se podrá conseguir la paz", ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press.

"Siempre se ha buscado la paz, a través de la cultura se ha querido lanzar el mensaje, ahora, con la guerra, todo el mundo está devastado por la situación actual, que toca a todos muy de cerca", ha apostillado.

Tras la lectura de varios manifiestos por la paz, la maquilladora oficial del espectáculo, Valentina Menschchikova, de origen ruso, ha lamentado "profundamente" la situación actual y ha confesado que su familia está allí, "preocupada y en un sinvivir, dado que nadie quiere la guerra".

Por otro lado, en Logroño, alrededor de un millar de personas han secundado este domingo una concentración en la plaza del Mercado en apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano contra la invasión rusa.

UNA CONVOCATORIA POR REDES SOCIALES

Los ciudadanos han respondido así a una convocatoria emitida por las redes sociales y a través de grupos de Whatsapp enviada por la ucraniana Anna Dzjoubenko, que reside en la capital riojana desde hace unos años.

En ella, explicaba: "Soy de Kiev, mi familia está ahora mismo encerrada en casa con los tanques rusos debajo. Lo que se está viviendo en este momento es una masacre a un pueblo con la cual no está de acuerdo nadie en el mundo excepto un loco".

Igualmente, la localidad alicantina de Torrevieja --donde reside una importante colonia de ciudadanos ucranianos-- ha acogido este domingo una concentración en la que numerosos ciudadanos han llenado la plaza de la Constitución para expresar su rechazo al ataque de Rusia contra Ucrania.

'Stop war', 'Queremos paz para Ucrania' o 'El ejército ruso mata a nuestros niños' han sido algunos de los lemas que han exhibido los manifestantes en sus pancartas en una acción convocada por la Asociación de Ucranianos de Torrevieja.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, ha mantenido esta semana una reunión con los representantes de las asociaciones ucranianas y rusas de Torrevieja, a los que les ha mostrado su apoyo y solidaridad, el de toda la corporación municipal y el del pueblo de Torrevieja, y se ha puesto a su disposición "para cualquier necesidad que tengan".