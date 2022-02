Los mensajes del informador anónimo que alertó a la líder de Más Madrid para que denunciara a Ayuso

El 7 de noviembre del año pasado, a las 7:01 horas, un informador anónimo envió once mensajes de texto al teléfono móvil de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García.

En ellos alertaba a la líder de la oposición en la Asamblea regional, y al líder nacional de su partido, Íñigo Errejón , de posibles irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia. "Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso", rezaba uno de ellos, como consta en la denuncia que la formación presentó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción.

Este informador avisó de que no podía exponerse ni denunciar él mismo los hechos. También señaló que el Gobierno de Madrid estaba intentando tapar el caso "con facturas falsas, pero la transferencia (bancaria) no admitía dudas", antes de instar al grupo de Más Madrid a denunciar para que "no quedara impune".

Desde la formación admiten que no lo denunciaron en su momento porque entendían que no había indicios suficientes para involucrar a las personas citadas en una denuncia de carácter penal por una serie de mensajes anónimos. Para entonces, Pablo Casado ya había llamado a capítulo a Ayuso y mantuvieron dos reuniones (en septiembre y el 20 de octubre) para abordar el asunto.

La de Más Madrid es con la del PSOE y la de Podemos la tercera denuncia que la Fiscalía tiene sobre la mesa para abrir una investigación sobre la adjudicación del contrato de mascarillas ante la sospecha del cobro de comisiones por el hermano de Ayuso.