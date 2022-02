Ayuso sobre el contrato a su hermano: "No ha habido contratación irregular"

"no ha habido contratación irregular" con personas de su entorno en el asunto por el que ella habría sido investigada por una empresa de espionaje desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , ha afirmado este jueves quecon personas de su entorno en el asunto por el que ella habría sido investigada por una empresa de espionaje desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

"Como yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno, doy por respondida su pregunta", ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid en una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha aprovechado su intervención para interpelar a la mandataria regional por las presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones de euros con su hermano, según publicaron este miércoles El Mundo y El Confidencial.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han cargado contra la presidenta madrileña en el pleno de la Cámara regional, en el que los portavoces de los grupos de la izquierda han mencionado la nueva tormenta dentro del seno del PP por la pugna del control del partido en Madrid, que Ayuso aspira a liderar.