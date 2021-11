Sánchez presume de gestión de la crisis y defiende la coalición con Podemos

gestión de la crisis pandémica en el cierre del congreso de los socialistas valencianos en Benidorm. También aprovechó el momento para defender la coalición con Unidas Podemos "a pesar de los fallos". Separado de Pablo Casado por 460 kilómetros, Pedro Sánchez presumió este domingo de suen el cierre del congreso de los socialistas valencianos en. También aprovechó el momento para defender la coalición con Unidas Podemos "a pesar de los fallos".

El líder socialista señaló que en los 20 meses de cohabitación con la formación morada han tenido "aciertos y errores" porque no son "infalibles", pero el "balance general es que las cosas van razonablemente bien".

Una defensa de la alianza en un momento delicado al multiplicarse los frentes de desacuerdo.

Pero Sánchez quería, sobre todo, recrearse en la recuperación económica.

Sostuvo que hace solo un año España tenía "una economía cerrada por la pandemia que decrecía", pero doce mes después "la economía crece y crecerá con más vigor conforme vaya avanzando la vacunación". Un balance que obvió la reciente revisión a la baja de la Comisión Europea de las previsiones de España. Bruselas recortó el crecimiento del PIB para este año hasta el 4,6%, 1,6 puntos por debajo de las previsiones del Gobierno.

Unos datos que no impidieron a Sánchez jactarse de la salida "socialdemócrata" de la crisis frente las recetas neoliberales de recortes y austeridad en 2011. Señaló que la recuperación económica ha sido posible a pesar de "los palos en las ruedas" que ha colocado el PP, especiamente grave en asuntos como la recepción de los fondos europeos.

El secretario general del PSOE no se mostró decepcionado con la oposición porque no esperaba otra actitud, aunque reprochó a Pablo Casado que haya intentado utilizar una situación tan grave como la creada por la pandemia "para para intentar desgastar al Gobierno". Tampoco vio razones para que el PP no reconozca que la campaña de vacunación ha sido un "éxito colectivo de la sociedad", que es a la que corresponde ponerse "la medalla".

Fruto de esa recuperación, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros va a aprobar el martes una inversión de 660 millones de euros durante tres años para crear 64.000 plazas públicas de educación infantil de cero a tres años. También desvelo que dentro de su plan de descentralización institucional, Benidorm acogerá la Plataforma Inteligente de destinos Turísticos. Y como colofón se puso un objetivo más ambicioso, acordar un nuevo sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década.