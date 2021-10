Detenido el exvicepresidente del Parlament Josep Costa para comparecer ante el TSJC

Josep Costa (JxCat) para que comparezca como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia, después de que plantara a la juez cuando lo citó a declarar el pasado 15 de septiembre. Los Mossos d'Esquadra han detenido al exvicepresidente del Parlament(JxCat) para que comparezca como investigado ante el(TSJC) por desobediencia, después de que plantara a la juez cuando lo citó a declarar el pasado 15 de septiembre.

Según han informado fuentes de JxCat y policiales, Costa ha sido trasladado a la sede del TSJC para comparecer hoy mismo ante la juez Maria Eugènia Alegret, que lo investiga por desobediencia por haber tramitado en noviembre de 2019, como vicepresidente del Parlament, resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

En una providencia, una vez los Mossos le han comunicado la detención de Costa, la juez Alegret ha fijado para las 14.30 de este miércoles la comparecencia de Costa.

La juez ordenó la detención de Costa, para que compareciera en el TSJC, en un auto del pasado 25 de octubre, después de que el exvicepresidente del Parlament la plantara el 15 de septiembre "sin haber alegado causa que justificase su incomparecencia, de lo que se deduce la no disposición de comparecer ante la autoridad judicial en forma voluntaria", pese a que ello supone una "obligación".

Costa plantó a la juez Alegret el pasado 15 de septiembre, día en que estaba citado a declarar como investigado por desobediencia junto al conseller de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent y los miembros soberanistas de su Mesa, que alegaron ante la magistrada que permitieron debatir sobre la autodeterminación para preservar la libertad de expresión y se escudaron en que el Constitucional fue ambiguo en sus advertencias.

Costa, Torrent y los exmiembros independentistas de la Mesa Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) fueron citados por el TSJC como investigados a raíz de una querella de la Fiscalía por desobediencia al Constitucional por tramitar dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019.

Poco antes de la hora fijada para la comparecencia del exvicepresidente de la Mesa Josep Costa el 15 de septiembre pasado, este anunció por Twitter que no se presentaría al juzgado porque no reconocía la "autoridad" del TSJC para "juzgar los acuerdos y debates" de la cámara.

"No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes", señaló.

Finalmente, los Mossos d'Esquadra, a raíz del requerimiento judicial, han detenido este miércoles al exvicepresidente de la Mesa para que comparezca en el alto tribunal catalán.

PUIGDEMONT VE ILEGAL LA DETENCIÓN

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha denunciado este miércoles que la detención del exvicepresidente del Parlament Josep Costa "no es legal" y ha tildado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de "Tribunal de la Santa Represión".

La detención se ha producido justo el día en que se cumplen cuatro años de la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament en 2017.

Según Puigdemont, la detención "obedece a razones políticas".

"El día escogido por los del Tribunal de la Santa Represión para hacer un gesto de autoritarismo tampoco es una casualidad", ha afirmado Puigdemont en un tuit, en el que asegura que quieren "hacer pagar" a Costa su "determinación" por la independencia.

En términos parecidos se ha expresado el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, desde Twitter: "La detención de Josep Costa en el cuarto aniversario del 27-O no es casual. Una provocación más y una muestra de su nula voluntad de diálogo". "Es una detención ilegal porque no se puede detener a alguien para que declare por un posible delito que no comporta petición de prisión. ¡Vergüenza!", ha exclamado Sànchez.