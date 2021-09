La no vacunación de los niños lleva a los menores de 12 años a liderar los contagios

los niños, el colectivo que con menos virulencia ha sido golpeado por la covid y que menos transmisión ha demostrado durante toda la crisis sanitaria, pasó a convertirse en el grupo de edad con mayor incidencia acumulada (IA) de toda la población. El grupo de 0 a 11 marcó esa jornada una incidencia de 143, 11 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, adelantando al de los adolescentes (de 12 a 19 años), que se quedó en 140,00. El pasado martes se produjo un hecho inédito en el año y medio de pandemia de coronavirus en España: por primera vez desde que el virus llegó al país, el colectivo que con menos virulencia ha sido golpeado por la covid y que menos transmisión ha demostrado durante toda la crisis sanitaria, pasó a convertirse en. El grupo de 0 a 11 marcó esa jornada una incidencia de 143, 11 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, adelantando al de los adolescentes (de 12 a 19 años), que se quedó en 140,00.

Y es que la negativa por el momento a vacunar por debajo de los 12 años ha comenzado a pasar factura a los más pequeños, que ya son el 15% de los infectados, cuando hasta ahora habían representado una proporción mínima de los contagiados y fallecidos, con apenas 16 niños menores de 10 años entre los más de 85.000 muertos.

La vacuna contra el coronavirus están agrandando las diferencias particularmente desde que la quinta ola tocó techo a finales del pasado julio. El 27 de julio, cuando la IA de la población general alcanzó su máximo con 701 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la incidencia entre los menores de 12 años estaba incluso por debajo de la media, con 529 casos. Los contagios entre los adolescentes, veinteañeros y treintañeros -a cuyos desmanes tras el fin del curso se apuntó como principal causa de la que hasta ahora ha sido la última embestida del virus- superaban a los de los niños. Frente a la IA de poco más de cinco centenares de los menores de 12 años, el grupo de 12 a 19 estaba en 1.637 casos, la franja de 20 a 29 marcaba 1.859; y la cohorte de 30 a 39 se situaba en 900.

En las casi 8 semanas trascurridas desde entonces, la IA entre los menores de 12 años ha caído a la cuarta parte, hasta los 127, 86 casos notificados el pasado viernes. En ese mismo periodo la incidencia entre el grupo de 12 a 19, a pesar de no superar las dos terceras parte de vacunados con la pauta completa (un 65,8% de inmunizados), ha visto su incidencia caer hasta la dieciseisava parte (hasta 100,88 casos); la IA entre los veinteañeros, con una tasa del 70% de inmunizados completos, ha caído hasta la dieciochoava parte (hasta los 98,47 casos) ; y la de la los treintañeros, con el 72,2% del total como la pauta completa, se ha reducido casi a la décima parte (94,28 casos el pasado viernes).

En los grupos de mayor edad la caída proporcional ha sido menor, pero en ninguna de esas franjas de mayores se sobrepasó los 500 casos de incidencia acumulada durante la quinta ola, como sí que ocurrió el pasado julio en todos los grupos por debajo de los 39 años.

En el Ministerio de Sanidad la lenta caída de la incidencia entre los niños y el hecho de que sean ya el grupo con mayor proporción de contagios preocupa, ya que este grupo, aunque no suele sufrir los efectos más duros de la enfermedad, sí que es capaz de propagarla entre las franjas de más edad y más vulnerables. Con algo más de 5,3 millones de menores de 12 años en España (el 11% de la población del país), la ansiada de inmunidad de rebaño -reconocen desde la Ponencia de Vacunas- no se alcanzara hasta que no se inocule a los más pequeños, ya que la variante Delta va a obligar a tener a cerca del 90% del total de la población con la pauta completa y finalmente -calculan en Sanidad- habrá más de un 5% de personas que se negarán a inocularse.