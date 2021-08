Sanidad y los médicos rechazan la ozonoterapia contra la covid

El Ministerio de Sanidad, el Govern valenciano y las asociaciones de médicos se han unido contra el uso de la ozonoterapia en la covid-19 después de que una juez de Castellón impusiera este tratamiento para un paciente de 49 años afectado por neumonía bilateral al solicitarlo su familia. Las administraciones y las sociedades médicas recuerdan que esta decisión judicial contraviene los criterios médicos y la evidencia científica, que no avala el uso de la ozonoterapia para los casos de coronavirus.

Esta terapia consiste en la saturación de oxígeno en el organismo a través de la insuflación de una mezcla de oxígeno y ozono por diversas vías. El ozono que se utiliza para algunos tratamientos médicos resulta de una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un 95% de oxígeno y según explica el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), "el oxígeno extra administrado se cree que aumenta la capacidad del cuerpo para destruir las células causantes de enfermedades". "Se le atribuyen supuestos beneficios, incluyendo el tratamiento de decenas de enfermedades (se han descrito hasta 114 enfermedades tratables), como ciertos tipos de cáncer, el asma, el enfisema, el sida, el pie diabético, la artritis, las enfermedades cardíacas y vasculares, esclerosis múltiple y enfermedad de Alzhéimer", continúa el CGCOM. "Sin embargo", concluyen los colegios de médicos, "no existen pruebas de que funcione contra la covid-19".

En el caso de Castellón, ante la negativa de los sanitarios a administrar el ozono, una enfermera externa al hospital La Plana de Villarreal, donde se encuentra ingresado el paciente, está realizando el tratamiento. Tras la decisión judicial, la gerencia del centro sanitario reclamó un informe a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) sobre la ozonoterapia y la respuesta del organismo fue tajante. La utilización del ozono "no cumple con la definición de uso compasivo que haría autorizable una solicitud en el caso de que fuera recibida en la Aemps a través de los cauces establecidos a tal fin" y "ante la ausencia de evidencia de la eficacia del ozono en pacientes críticos con covid grave e incertidumbre en pacientes con neumonía grave, así como la ausencia de ensayos clínicos en marcha que respalden la utilización de este tratamiento, no se considera en el momento actual el uso compasivo una opción idónea para la administración de ozono, a la espera de que se demuestre la eficacia y seguridad en el ámbito del ensayo clínico controlado estrechamente".

En el mismo sentido, el Ministerio de Sanidad, que rechaza su uso en humanos, y la consejería del ramo del Govern valenciano también se han opuesto al tratamiento, "que no cuenta con el aval científico ni el apoyo de los profesionales médicos, así como de la Aemps", y que "fue autorizado por un juzgado para que un equipo externo lo aplicara en el paciente", después de que se negaran los sanitarios del centro.

En los últimos días, el CGCOM se ha sumado al rechazo de las administraciones políticas a la decisión de la juez de Castellón porque "hasta la fecha los estudios disponibles no cuentan con rigor metodológico suficiente para concluir ni avalar los beneficios médicos de esta terapia para tratar la covid-19 grave". "A ello se debe añadir que esta falta de rigor científico y metodológico no permite conocer los posibles efectos secundarios de la aplicación de este tratamiento", afirman, y creen que esta terapia "no debe ser utilizada en humanos fuera de ensayos clínicos adecuadamente diseñados y aprobados por las autoridades competentes".