Las nuevas oposiciones reducirán los exámenes y darán menos peso a la teoría

Las cerca de 30.500 plazas convocadas este año por el Gobierno para acceder a un puesto como funcionario no son suficientes para solucionar los graves problemas que tiene la Administración Pública, como el recorte de 50.000 empleados en la última década y el envejecimiento de su plantilla, con una edad media de más de 50 años. Pero no solo eso, sino que otra de sus debilidades es que no consigue atraer talento, los procesos para acceder a un empleo público se ralentizan demasiado en el tiempo e incluso no llegan a cubrir todas las plazas vacantes.