Requisitos para viajar a Francia, Portugal y Alemania

Aunque estar vacunado no libra de contagiarse y de contagiar a otros, lo cierto es que quienes están vacunados gozan de mayor facilidad para moverse por el extranjero, sobre todo dentro de los 27 países de la Unión Europea. En general, esta acreditación, en papel o en código QR en el móvil, libera a su portador de restricciones, ya que el resto debe someterse a pruebas diagnósticas, a cuarentenas, etc. No obstante, cada país tiene su propias normas para quienes cruzan su frontera. Aunque son cambiantes, en este momento, son:

FRANCIA

Francia ha puesto a España en su lista negra de la covid. Toda persona mayor de 12 años procedente de la UE que viaje alpaís galo debe acreditar, mediante certificado digital o en papel, haber recibido un ciclo completo de vacunación, al menos, siete días antes del viaje (28 en el caso de Janssen) o tener un resultado negativo en un antígeno o PCR 24 horas antes del viaje.

Desde el 1 de julio se admite el certificado digital europeo que acredite una de las dos circunstancias anteriores o el haber pasado el covid en los últimos seis meses. Estas exigencias no se aplican para los desplazamientos por vía terrestre por motivos profesionales o que tengan duración inferior a 24 horas y en un radio de 30 kilómetros alrededor del lugar de residencia.

En caso de ir en avión, además, antes de embarcar en el avión o durante el vuelo, cada pasajero debe rellenar una declaración jurada certificando que no tiene síntomas ni ha estado en contacto con un caso positivo en los últimos 14 días y que, en caso de que así se lo exijan las autoridades francesas, se someterá a un test de PCR o antígenos a su llegada al aeropuerto de entrada en Francia. El modelo de formulario será facilitado por la compañía aérea.

En Francia ya es necesario presentar el ‘pasaporte covid’ en todos los lugares culturales y de ocio donde se congreguen más de 50 personas. Desde principios de agosto, será necesario para entrar en cafeterías, restaurantes, centros comerciales, hospitales, residencias y centros médico-sociales, al igual que para viajar en avión, tren o autobús en trayectos de larga distancia.

PORTUGAL

Los pasajeros mayores de 12 años de vuelos procedentes de España que viajen a Portugal deberán presentar una prueba PCR realizada en las 72 horas previas al embarque o un test de antígenos con menos de 48 horas. Las personas con certificado digital covid están exentas y tampoco se exige test a quienes entren al país por carretera, tengan o no el ‘pasaporte covid’.

En Portugal se solicita el certificadoo test negativo para acceder a hoteles y restaurantes.

ALEMANIA

Alemania considera a España ‘zona de alto riesgo de contagio’, por lo que todos los viajeros procedentes de España que lleguen a fronteras germanas tendrán, desde hoy, que guardar cuarentena de 10 días, que puede reducirse a cinco si al quinto día se presenta una PCR negativa. Quedan eximidos de cuarentena quienes muestren un certificado de vacunación completa desde 14 días antes del viaje o de haberse recuperado de la covid durante los últimos seis meses.

En Alemania el uso de la mascarilla no es obligatorio al aire libre, pero sí en los espacios cerrados y en el transporte público.