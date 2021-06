Rosa Díez: "¿Dónde se ha visto un Gobierno que premie a los enemigos declarados de su nación?"

Actualizada 13/06/2021 a las 13:59

La fundadora de la Plataforma cívica Unión 78, Rosa Díez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "pervertir" la democracia y ceder ante el golpismo catalán en el acto contra los indultos del "procés" en la Plaza de Colón, que ha finalizado con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y en el que se ha interpretado el himno de España.

Díez ha criticado que el Gobierno quiera "destruir" España y la democracia y ha avisado de que volverán a la Plaza de Colón de Madrid cuantas veces sean necesarias para defender la Constitución de 1978.

"Volveremos a unirnos aquí siempre que sea necesario salir para defender la democracia. No permitiremos que nos roben... la nación común ni los derechos de la ciudadana", ha dicho ante unos 25.000 asistentes a esta concentración que ha llenado la plaza de Colón y los alrededores y en la han estado presentes los líderes del PP, Vox y Ciudadanos.

Finalmente no ha habido una foto de Colón con todos los dirigentes políticos y con la plataforma Unión 78, y cada uno de ellos ha realizado declaraciones por separado.

Rosa Díez ha incidido en que "sin solicitud individual ni arrepentimiento no cabe indulto" y ha criticado que lejos de cumplir estas condiciones los condenados "desafían a todos con su voluntad de reincidir en sus delitos, que tienen por objetivo romper España y derogar la Constitución del 78".

Varios representantes de la ciudadanía, como el escritor Andrés Trapiello y Yerai Mellado, han pedido "basta ya" al Gobierno para que no proceda a los indultos.

"Y si en estas condiciones el Gobierno indulta a los delincuentes, sera el Gobierno de España quien estará violando la constitución", ha incidido Rosa Díez que ha reiterado que "no vamos a tolerar, encerrados en casa, nuevos ataques a la división de poderes".

Díez ha avisado de que los posibles indultos a los líderes independentistas "son autoindultos de un presidente que asociado con grandes delincuentes traiciona sus obligaciones constitucionales".

"¿Dónde se ha visto un Gobierno que premie a los enemigos declarados de su nación? ¿Dónde se ha visto un Gobierno decidido a sobrevivir incluso al precio de destruir la justicia?", ha gritado Rosa Díez a los concentrados, que en su mayoría iban ataviados con camisetas, gorras, banderas o paragüas de España para protegerse del sol.

Las tres personas que han participado en el mitín, que ha empezado con una hora de retraso por un problema técnico, han criticado que Sánchez haya puesto en venta la justicia y Rosa Díez ha lamentado que haya socavado "las bases del sistema democrático".

"No vamos a consentir que Sánchez amnistíe al Gobierno catalán. Sánchez preside un Gobierno sectario y peligroso", ha puntualizado Díez.

Por su parte el presidente de la organización, S'ha Acabat, Yerai Mellado, ha dicho que los indultos a los presos del procés son un "insulto" y consecuencia del error de "los 40 años de concesiones" frente a los independentistas catalanes, que "nos han llevado a la situación que hoy tenemos".

Ha añadido que las nuevas generaciones tienen una obligación moral con el país y ha pedido a los jóvenes que se arremanguen y bajen "al barro" y a las calles para defender los que "nos hace libres e iguales".

El escritor Andrés Trapiello, que ha abierto el acto de Colón, lo ha definido como "acto de utilidad pública" y "una prueba de lo difícil que es defender en España la Constitución".

"Estoy aquí por coherencia a lo que pienso, por respeto a mi mismo y porque considero que es un acto de utilidad pública, no los indultos a los golpistas catalanes", ha dicho el editor, quien ha destacado que a la manifestación han acudido "no solo personas de derechas, sino también de centro y de izquierdas".

Trapiello ha recordado que la convocatoria ha partido de una plataforma de ciudadanos "semejante a la creada para decir 'basta ya'". "Eso decimos aquí 'basta ya, de embustes y de decir un día que no se indultará a los secionistas catalanes y al día siguiente lo contrario".

El acto ha terminado con un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19 y, a continuación, con un trompetista interpretando el himno de España.