Pensión media en España 2021: qué jubilados cobran más y datos por comunidades

Esta misma semana, durante la celebración del 43 Congreso Federal de UGT, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de este sindicato, Mari Carmen Barrera, anunciaba un preacuerdo en el que presumía que UGT se había "cargado la reforma de pensiones del PP contra viento y marea". Un dato que parecía confirmar en este mismo congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destacaba en su intervención el "gran acuerdo" alcanzado en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de 2013, algo que ha confiado en cerrar en los próximos días "trabajando intensamente". Esto supondría, esencialmente, que las pensiones volverían a revalorizarse anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Sin embargo, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguraba seguidamente que todavía no existe acuerdo en materia de pensiones. "Taxativamente, con respecto a CEOE, no hay ningún acuerdo. Estamos sentados en la mesa. Es más, hay una serie de puntos que todavía no compartimos", ha dicho el presidente de los empresarios, que ha apuntado que habrá un nuevo encuentro del diálogo social en esta materia el próximo lunes.

¿CÓMO SON LAS PENSIONES EN ESPAÑA?

Según los datos aportados por la Seguridad Social en el pasado mes de marzo, la pensión media de jubilación española se situa en 1.185,81 euros, 1.030,96 euros si se tienen en cuenta todos los tipos de prestaciones existentes: jubilación, incapacidad, viudedad, etc. Esta cifra supone un incremento de 2,40% respecto al año pasado.

Las provincias con la pensión media más alta son las 3 pertenecientes a País Vasco: Álava (1.301,85), Bizkaia (1.291,56) y Gipuzkoa (1.251,42 euros). En el lado contrario de la tabla tenemos dos pensiones gallegas, Ourense (760 euros) y Lugo (783 euros), y una andaluza: Almería con 836 euros de media.

En la siguiente tabla se enumeran las pensiones medias por comunidades y provincias.

ANDALUCÍA 1.588.617 pensionistas para una pensión media de 922,55 €

Almería: 836,82 €

Cádiz: 1.024,84 €

Córdoba: 853,21 €

Granada: 874,06 €

Huelva: 939,15 €

Jaén: 846,04 €

Málaga: 938,01 €

Sevilla: 955,98 €

ARAGÓN 304.264 pensionistas para una pensión media de 1.087,30 €

Huesca: 987,26 €

Teruel: 990,35 €

Zaragoza: 1.128,24 €

ASTURIAS 300.078 pensionistas para una pensión media de 1.087,30 €

ISLAS BALEARES 197.570 pensionistas para una pensión media de 958,12 €

CANARIAS 336.677 pensionistas para una pensión media de 942,35 €

Las Palmas: 955,35 €

Santa Cruz de Tenerife: 927,96 €

CANTABRIA 142.461 pensionistas para una pensión media de 1.212,79 €

CASTILLA LEÓN 612.122 pensionistas para una pensión media de 1.023,65 €

Ávila: 897,75 €

Burgos: 1.097,64 €

León: 1.018,57 €

Palencia: 1.048,08 €

Salamanca: 952,99 €

Segovia: 969,70 €

Soria: 972,07 €

Valladolid: 1.145,24 €

Zamora: 864,80 €

CASTILLA LA MANCHA 375.661 pensionistas para una pensión media de 952,64 €

Albacete: 916,54 €

Ciudad Real: 959,13 €

Cuenca: 874,02 €

Guadalajara: 1.087,64 €

Toledo: 950,80 €

CATALUÑA 1.737.571 pensionistas para una pensión media de 1.069,74 €

Barcelona: 1.105,04 €

Girona: 952,82 €

Lleida: 913,84 €

Tarragona: 1.000,83 €

COMUNIDAD VALENCIANA 1.003.670 pensionistas para una pensión media de 950,43 €

Alicante: 892,69 €

Castellón: 919,63 €

Valencia: 992,07 €

EXTREMADURA 229.819 pensionistas para una pensión media de 858,43 €

Badajoz: 864,61 €

Cáceres: 849,74 €

GALICIA 765.538 pensionistas para una pensión media de 877,33 €

A Coruña: 922,04 €

Lugo: 783,96 €

Ourense: 760,00 €

Pontevedra: 917,78 €

MADRID 1.180.408 pensionistas para una pensión media de 1.210,11 €

MURCIA 250.932 pensionistas para una pensión media de 910,34 €

NAVARRA 138.622 pensionistas para una pensión media de 1.184,65 €

PAÍS VASCO 138.622 pensionistas para una pensión media de 1.184,65 €

Araba/Álava: 1.301,58 €

Gipuzkoa: 1.251,68 €

Bizkaia: 1.291,56 €

LA RIOJA 70.695 pensionistas para una pensión media de 1.012,40 €

CEUTA 8.799 pensionistas para una pensión media de 1.041,06 €

MELILLA 8.164 pensionistas para una pensión media de 989,43 €

