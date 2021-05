Sáiz: "Navarra defenderá su competencia para complementar las pensiones"

Actualizada 06/05/2021 a las 10:00

La consejera de Economía y hacienda, Elma Sáiz, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que Navarra defenderá ante el Estado la competencia para estudiar la posibilidad de aplicar un complemento fiscal a las pensiones mínimas.

Antes el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha recordado que en la ley de presupuestos de Navarra figura una disposición por la que el Gobierno foral asume realizar en seis meses un estudio sobre la cuantía de las pensiones y una estimación del coste de complementarlas primero al SMI y a 1.080 euros en una segunda fase.

Sin embargo, ha añadido, ahora se ha sabido que hay una discrepancia por parte del Estado cuando en años anteriores no se ha planteado ningún problema.

"Lo defenderemos con diálogo, que es la mejor solución para los problemas como así lo henos demostrado, diálogo entre administraciones y entre grupos parlamentarios", ha añadido Sáiz.

Y ha subrayado que el Gobierno de Navarra "cumple con todos sus acuerdos y lo hará también con este acuerdo presupuestario con EH Bildu" sobre cuestiones sociales, que es "público y transparente por muchas criticas interesadas que la ancada de Navarra Suma haya querido hacer".

Ha recordado además que Navarra ya tiene un sistema para complementar pensiones reduciendo la carga impositiva, para un total 14.007 pensionistas el año pasado, que se abona "sin ningún tipo de controversia", y por ello ha considerado que "a discrepancia no es de fondo" que "no se pone en cuestión la capacidad de Navarra", si no que es un asunto de "denominación".

Ha subrayado también la relación "bilateral fluida y constante" entre el Gobierno de Navarra y el de España, como ya se ha demostrado en otros asuntos, por lo que ha insistido en que a su juicio no habrá finalmente un recurso ante el Constitucional.