Andrés Trapiello defiende que en la Constitución caben "todos los Madriles y todas las Españas"

El escritor Andrés Trapiello ha defendido este sábado, festividad de San Isidro en Madrid, que en la Constitución de 1978 caben "todos los Madriles y todas las Españas". "Gracias a ella, vemos representados a todas las Españas, a todos los Madriles posibles, imposibles, deseables o no.... y es posible porque lo estamos haciendo en paz", ha trasladado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.



Tras recoger la distinción de manos del regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, el escritor ha citado a Galdós y Baroja, "madrileños que no eran de Madrid", así como a Giner de los Ríos.



"Aquí están buena parte de alcaldes de los últimos años, presidentes de la Comunidad; la tarea de Madrid es maravillosa, solo puede hacerse entre gente que va, viene y se queda. Todos somos madrileños, todos mal que bien, hemos venido a hacernos al mismo tiempo que a hacer la ciudad", ha alabado. Considera el escritor que si merece esta Medalla es por el "amor" que siente hasta la capital más que por sus libros.



Su elección para la Medalla fue criticada por el Grupo Municipal Socialista. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha rectificado la posición del grupo porque cree que cometieron "un error" en la crítica a la medalla concedida al escritor y ha antepuesto sus "méritos" a otras cuestiones.



La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, declaró en el Pleno extraordinario celebrado esta misma semana que en su grupo no consideraban adecuado el reconocimiento al escritor "porque no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa", aunque no optaron por una enmienda a la totalidad del bloque de medallas.



Andrés Trapiello nació como madrileño el 5 de mayo 1971. Ese fue el día en el que llegó a Madrid, tenía 17 años y muchos años después, en la obra monumental que ha dedicado a esta ciudad, ha reconocido que fue el día más importante de su vida. Por aquel entonces, no sabía que ese Madrid iba a convertirse en uno de los amores de su vida.

