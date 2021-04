Marlaska, Iglesias y María Gámez reciben cartas con cartuchos de bala

Actualizada 23/04/2021 a las 11:08

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el exvicepresidente segundo y candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han recibido sendas cartas con cartuchos de bala en su interior.



La denuncia de Marlaska, presentada en la Comisaría del Congreso a las 16.42 horas de este jueves, explica que en la carta se dice textualmente: "Tienes diez días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional. Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos".



Añade la denuncia que en el interior de la carta había dos cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 51.



Iglesias, por su parte y según fuentes cercanas a la dirección de Podemos, ha recibido otra carta similar a las de Marlaska y Gámez, que llegó a dependencias del Ministerio del Interior y que contenía dos balas de Cetme.



El líder de Podemos, que ha sido víctima de varias amenazas similares, ha anunciado que va a denunciar los hechos, según las mismas fuentes.



Mientras, Gámez ya ha denunciado los hechos en las dependencias oficiales de la Guardia Civil. Lo ha hecho también hoy, a las 16.30 horas, según la denuncia a la que ha tenido acceso Efe.



Según consta en la denuncia, fue ayer a las 16.08 horas, y a través del responsable de la Secretaría de su despacho, cuando tuvo conocimiento de un sobre anónimo que contenía en su interior una nota amenazante hacia su persona y un cartucho del calibre 7,62 milímetros.

MÁXIMA CONDENA DE GOBIERNOS Y PARTIDOS POR LAS AMENAZAS

Gobierno, PSOE, Unidas Podemos, PP, Más Madrid y Cs han expresado este jueves su máxima condena por la "grave amenaza" que supone las cartas con cartuchos de bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.



Las reacciones de miembros de distintos partidos partidos han sido de "rotunda y máxima" condena ante las graves amenazas y han rechazado el "odio", al tiempo que han apelado a la justicia y a la democracia para enfrentar este tipo de acciones:



- Pedro Sánchez (jefe del Ejecutivo): "Nuestra rotunda condena a las graves amenazas recibidas por Marlaska, Gámez e Iglesias. Son responsables políticos y servidores públicos. Ante las amenazas y la violencia, justicia y democracia".



- Carmen Calvo (vicepresidenta del Gobierno): "Es inadmisible que esto se produzca en una democracia y muy preocupante el discurso del odio y la violencia que algunos han instalado en nuestra sociedad".



- Ángel Gabilondo (candidato socialista a la Comunidad de Madrid): "El discurso del odio y la división tiene consecuencias muy graves para nuestra democracia. Evitemos unidos esta escalada de barbarie".

- Ione Belarra (ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030): Gravísimas las amenazas de muerte con balas de armas reglamentarias a Iglesias, Marlaska y Gámez. El rechazo social a quienes extienden el odio y no respetan los resultados democráticos tiene que ser total.



- José Luis Martínez Almeida (portavoz Nacional del PP y alcalde de Madrid): "No hay más que decir, son hechos condenables que no los compartimos de ninguna manera, son absolutamente repudiables y eso no cabe en nuestro estado de derecho".



- Enrique López (consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad Madrid): Estas acciones recuerdan a los años de plomo del País Vasco y a los peores de la historia reciente de España. En democracia solo hay adversarios políticos, nunca enemigos.



- Edmundo Bal (exdiputado de Cs y cabeza de lista del partido a la Comunidad de Madrid): "Mi rotunda condena a estas coacciones inaceptables. En Ciudadanos sabemos lo que es ser amenazado por tus ideas y hemos sufrido estos señalamientos totalitarios que debemos censurar los demócratas siempre, se dirijan a quien se dirijan".



- Íñigo Errejón (líder de Más País): "Lo que ha ocurrido hoy es intolerable. Mi condena a las amenazas y toda mi solidaridad con Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez".



- Mónica García (candidata de Más Madrid a los comicios de la Comunidad): "El odio y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad. Todo mi apoyo y cariño a Pablo Iglesias, María Gámez y a Fernando Grande-Marlaska".