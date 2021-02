Sanidad impondrá a las comunidades una estrategia "única" de vacunación

Actualizada 10/02/2021 a las 06:00

El Gobierno central dará un golpe encima de la mesa y en breve frenará en seco la intención de algunas comunidades, particularmente de Cataluña, de fijar su propio plan de vacunación aprovechando la confusión generada por la por la falta de fiabilidad de las vacunas de AstraZeneca en los grupos de edad más avanzados. El Ministerio de Sanidad ha encargado a la Comisión de Salud Pública que elabore un guión pormenorizado que fije sin género de dudas a qué colectivos y en qué momento se debe inmunizar con los viales del laboratorio británico para zanjar de una vez por todas el debate abierto por varias autonomías que han propuesto, o directamente anunciado, usar esas profilaxis para todo tipo de colectivos, desde "trabajadores esenciales" como serían policías, bomberos o personal de protección civil a otros grupos más controvertidos como camareros, profesores, taxistas, empleados de gasolineras, retenes anti incendios o periodistas.

Los expertos de la Comisión de Salud Pública, que este martes se reunieron de urgencia para empezar a diseñar el nuevo plan que será refrendado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), tienen un encargo claro de Carolina Darias, según recordó ella misma desde la mesa del Consejo de Ministros: la estrategia de vacunación es y será "única" y aunque este plan sea "participado" y "acordado" entre las autonomías y Sanidad habrá un orden de prioridades de grupos y colectivos que "deberá ser seguido" por las consejerías de las comunidades. Darias insistió desde la Moncloa en que "los grupos de población que se establezcan (en el Consejo) y el orden que se establezca, deberán ser seguidos por las comunidades autónomas porque son vinculantes para todas ellas".

EN BREVE

En el Ministerio de Sanidad aseguran desconocer cuándo la Comisión hará pública la nueva estrategia aunque auguran que será en "breve", pero en cualquier caso solo hablan de la necesidad de hacer "reajustes". No obstante, lo cierto es que los problemas provocados por la falta de fiabilidad de las vacunas de AstraZeneca entre los mayores han sumido a las comunidades en la incertidumbre y han provocado que varias autonomías, por su cuenta y riesgo, anuncien sus propios protocolos de inmunización.

La mayoría de las autonomías vienen quejándose desde el fin de semana de que desconocen las líneas maestras de la nueva vacunación después de que la propia Sanidad vetara el uso de los viales de los laboratorios británicos para mayores de 55 años justo a las puertas de iniciar la inmunización de los octogenarios en adelante.

Las consejerías venían denunciando que de las instrucciones del Gobierno central son demasiado vagas. Y es que hasta ahora, Sanidad solo ha dado directrices para que las 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que llegaron el fin de semana sean inoculadas a "profesionales y trabajadores sanitarios y sociosanitarios en activo no incluidos previamente en los grupos 2 y 3". Por el momento -denuncian las comunidades- no hay órdenes de cómo emplear el resto de las 1.613.775 vacunas de este laboratorio que van a llegar a España este mismo febrero y que serían suficientes para inmunizar a más de 800.000 personas, un número que supera con mucho a esos trabajadores de salud que no están en la primera línea de la lucha contra la covid.

Para más confusión, apuntan desde consejerías incluso gobernadas por ejecutivos socialistas, el departamento que dirige Carolina Darias no ha enviado ni siquiera ulteriores explicaciones detallando qué colectivos se consideran como trabajadores sociosanitarios de segunda línea.

ENFADO

Este martes, Cataluña provocó el enfado de los responsables de Sanidad al anunciar, sin consultar al resto de autonomías ni coordinarse con el Gobierno central, que tiene previsto incluir entre los candidatos a vacunarse con AstraZeneca al profesorado por considerarlo "personal esencial" (un término que todavía Sanidad no ha usado) y que procederá a su inmunización a partir de este mismo martes junto a farmacéuticos y fisioterapeutas.

Otras comunidades como Andalucía, Aragón o Murcia, sin llegar a anunciar planes concretos de vacunación, sí que han lanzado sus propias ideas de hojas de rutas proponiendo colectivos de trabajadores como los hosteleros o los profesionales de los medios de transporte.

Sanidad también debe aclarar si ve con buenos ojos la propuesta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene de que los siguientes en ser vacunados sean mayores de 70 años, personas con obesidad y personas con síndrome de Down.

La inmensa mayoría de las comunidades ya ha acabado o está a punto de concluir la doble inoculación del primer 'grupo diana': los usuarios de las residencias y sus cuidadores y personal sanitario de primera línea contra el virus. Muchas autonomías también han concluido de inmunizar a los grandes dependientes, por lo que esperaban empezar esta semana con los mayores de 80 años, señalados como el siguiente colectivo general hasta los problemas surgidos con AstraZeneca.

