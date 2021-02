¿Cuándo es el carnaval 2021 en España?

Actualizada 08/02/2021 a las 13:42

Este año, no habrá disfraces de carnaval por las calles de nuestro país debido a la pandemia de coronavirus, que, de modo paralelo al avance del proceso de vacunación contra la covid-19, sigue imparable. El planeta entero ha suspendido sus carnavales, una fiesta multitudinaria por naturaleza, y será raro no ver un año más el color y la música paseando por las calles de Santa Cruz de Tenerife o Río de Janeiro. Lantz también ha anunciado la suspensión de su carnaval, sin duda el más popular de Navarra.

Pese a la situación, en muchos hogares ya han planeado celebrar un carnaval alternativo, en familia, así que es probable que no esté del todo perdido este año. La gran fiesta no será posible, pero, para aquellos que planean hacer algo pequeñito y responsable para no renunciar del todo a la alegría de estas fechas, a continuación recordamos qué días se celebra carnaval este 2021.

Los días que comprenden los carnavales este año son del jueves 11 al miércoles 17 de febrero, ambos incluidos:

Jueves Lardero, 11 de febrero

Viernes de Carnaval, 12 de febrero

Sábado de Carnaval, 13 de febrero

Domingo de Carnaval, 14 de febrero

Lunes de Carnaval, 15 de febrero

Martes de Carnaval, 16 de febrero

Miércoles de Ceniza, 17 de febrero

Aunque el día grande se celebra el Martes de Carnaval, en algunas regiones se ha designado este año el domingo 14 de febrero, Día de San Valentín, como la fecha ideal para una 'no celebración'. Ha sido así por tratarse de un domingo, día festivo para los más pequeños, a diferencia del martes siguiente.

