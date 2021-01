Actualizada 12/01/2021 a las 06:00

Hará indulto este año para Miel Otxin. No será por compasión a sus fechorías, que son recordadas en Lantz con una representación colorida de alto poder cautivador. Precisamente por evitar las aglomeraciones que, en años de mayor afluencia, desbordaba su centro urbano con una hilera de turismos aparcados hasta el cruce con la N-121-A, quedará suspendido el Carnaval. No por ser esperado por sus algo más de 150 vecinos, el acuerdo adoptado en clave de precaución por el Ayuntamiento no ha sido ninguna sorpresa. “El pleno ha hecho lo que se daba por hecho en vista de las circunstancias”, aclara la alcaldesa, Isabel Baleztena.

Será novedad que el espigado e inanimado personaje del mal en la escenificación cultural deje de pasear su porte altivo ni acabe siendo devorado por el fuego purificador de la justicia en la noche del Martes de Carnaval. El ocaso del 16 de febrero será rotundo, sin hoguera ni el baile del zortziko que sucede a los dos disparos figurados sobre la amenaza que representaba en la memoria vecinal el forajido de leyenda.

Desde que se recuperase sus fechorías en Belate y alrededores, en formato de representación festiva, no había faltado a su cita anual en Lantz. Miel Otxin, como su Zaldiko y Ziripot, el orondo personaje que, según la leyenda, tuvo arrestos de identificarle para su posterior apresamiento, recobraron vida con motivo de la filmación del documental Navarra, cuatro estaciones, de los hermanos Caro Baroja. No sin obtener un permiso especial de las autoridades de la época, censoras de toda manifestación que excediese de los preceptos morales establecidos, Julio y Pío dieron un primer paso en la difusión de uno de los Carnavales, junto al de Ituren y Zubieta, de mayor proyección fuera de Navarra.

Caprichos del calendario, entorpecido en 2020 por la pandemia, la última salida de Miel Otxin se produjo a poco más de dos semanas de que se decretase el estado de alarma. Entonces, resucitó de sus cenizas.

ITUREN Y ZUBIETA

Así como la cancelación oficial en Lantz llegó en el último pleno municipal, los ayuntamientos de Ituren y Zubieta anunciaron su decisión en igual sentido a finales de noviembre. Lo hicieron con igual propósito de evitar aglomeraciones por la crisis sanitaria desatada, con un llamamiento dirigido, por un lado, a su población para que se abstuviese de celebraciones y, por otro, a los visitantes para que no acudan el último lunes y martes de este mes. Todo ello por custodiar la salud.

Sobre otro de los carnavales con más tirón, protagonizado por Momotxorro y su séquito, no hay postura definitiva adoptada en Alsasua, a la espera de una reunión entre Ayuntamiento y comisión encargada de su organización se reúnan. En el caso del Orakunde o Día del Gallo en Elizondo, con réplicas en las localidades del valle de Baztan, el problema es la ausencia de un equipo regidor después de dos tentativas frustradas de presentación de candidaturas que tomasen el relevo de la alcaldesa-jurado, Alazne Salsiñena, y sus compañeros.

En este contexto de restricciones y medidas preventivas, un guiño del destino querrá que los rostros del tiempo corresponiente a Carnaval sean los semiocultos por la mascarilla de protección.Cuando desaparezca de la rutina en las relaciones sociales será señal de avance y motivo de celebración con la promesa del regreso de Miel Otxin, el ladrón al que la pandemia ha robado un año de descaro y librado de una nueva condena. Vacunado contra el olvido, volverá.