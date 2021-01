España empieza a encarar la tercera ola con el sistema sanitario en estrés "extremo"

Actualizada 17/01/2021 a las 06:00

España encara el inicio del ascenso a la tercera ola en una situación muchísimo más delicada que cuando a mediados de octubre empezó a escalar las primeras estribaciones de la que luego sería la segunda andanada del virus. El país se enfrenta ya a un nuevo tsunami infectivo con el 'talón de Aquiles' de cualquier pandemia, el sistema asistencial y hospitalario, en una situación de alerta "extrema". El panorama -no se cansan de avisar en Sanidad- es preocupante porque España se enfila la nueva oleada partiendo de puntos muy altos, no solo de nuevos casos, sino de pacientes en los centros. Este viernes España marcó su máximo histórico de la pandemia al superar por primera vez los 40.000 contagios diarios. El dato, sin duda, fue visto con preocupación en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) porque el país, que ya llevaba moviéndose en cifras récords durante toda la semana, solo ha empezado a trepar las primeras cuestas de la nueva montaña y, sin embargo, supera ya en un 57% el techo máximo de la segunda ola, los 25.595 positivos que se registraron el 30 de octubre.

Pero en el CCAES, a pesar de la gravedad de estos datos miraron el viernes todavía con más congoja los indicadores asistenciales, unos parámetros que llevan avisando desde finales de diciembre que España se dirige de cabeza a la saturación de muchos de sus hospitales si la situación no se embrida en los próximos días o, como máximo, semanas.

SORPRESIVO

A pesar de que España comenzó su lenta escalada hacia la tercera ola apenas salió de la anterior en la segunda semana de noviembre, lo cierto es que el sistema sanitario desde entonces hasta prácticamente finales de diciembre había aguantado sorprendentemente bien, hasta el punto de que algunos expertos pensaron que una tercera ola no tendría que poner en apuros a los hospitales, incluso si el esperado 'efecto Navidad' golpeaba con la virulencia que ya se vaticinaba. De hecho, en fechas tan tardías como el día de Nochebuena el país todavía estaba marcando mínimos de la segunda ola con 'solo' 10.744 ingresados por covid en toda España o un porcentaje de ocupación de las UCI por enfermos con coronavirus inferior al 20%, una proporción que no se veía desde mediados de octubre.

Pero a partir de la Navidad todo ha cambiado en los hospitales. Y de forma mucho más radical de lo que cabría esperar. El efecto de las vacaciones -y quizás también el de la cepa británica- se está cebando particularmente en el sistema asistencial al inicio de la escalada. Si hace exactamente un mes el porcentaje de ocupación de unidades intensivistas rondaba el 21%, el pasado viernes ya había escalado al 29%, a poco más de tres puntos del máximo histórico de la pandemia que España alcanzó el 16 de noviembre cuando ya estaba doblando la curva de la segunda ola y no arrancando el ascenso como ahora. El 15 de diciembre seis comunidades se encontraban por encima de ese temido 25% de ocupación que enciende las luces rojas. El 15 de enero ya son ocho las regiones, además de Melilla, las que superan ese listón. Y algunas casi lo doblan. Son la Comunidad Valenciana (48%), La Rioja (45%), Cataluña (42%), Baleares con (41%), Madrid (37%), Castilla-La Mancha (35%), Castilla y León (29%), Melilla también con un 29%, y Extremadura (26%).

La situación no parece tan delicada en las camas de planta, pero este indicador no es, ni mucho menos tan importante, apuntan desde Sanidad. Aun así, en la actualidad más del 15% de los puestos hospitalarios generalistas de todo el país están ocupados por enfermos con covid cuando hace solo un mes esta proporción no pasaba del 10%. Y es que no solo hay más contagios sino que el 'efecto Navidad' ha disparado los ingresos a un ritmo mayor de lo esperado. A día de hoy, hay 19.657 personas en los hospitales nacionales aquejadas de covid cuando hace apenas un mes este número era de 11.736, un incremento del 67%. España, muy probablemente, batirá esta semana el techo máximo de ingresados de la segunda ola (que se alcanzó el 11 de noviembre con 21.051 pacientes) cuando todavía, según todos los analistas, le quedaría cerca de un mes para alcanzar la cima de esta tercera onda.

Las perspectivas para este ya tensionado sistema asistencial durante las duras semanas que aguardan no son nada buenas. El mismo viernes, últimos datos disponibles a nivel nacional, España marcó su récord absoluto de ingresos: en solo una jornada 2.816 personas entraron en los hospitales, una cifra ya muy superior a los días más duros de la segunda ola de noviembre cuando nunca se superó la barrera de 2.500 ingresos diarios. Todo apunta a que el 'talón de Aquiles' de la pandemia está ya sobrecargado mucho antes de siquiera vislumbrar el sprint final.

Te puede interesar

Te puede interesar