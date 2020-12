Así están las restriciones de Nochevieja en todas las comunidades autónomas

Actualizada 29/12/2020 a las 10:04

Algunas comunidades han optado este lunes por endurecer las restricciones a las puertas de la Nochevieja, como Baleares, Extremadura y Cantabria, y otras, como Cataluña y Andalucía, han decidido mantener las actuales.



En el ecuador de las fiestas y acuciados por la tendencia al alza de los contagios, los gobiernos autonómicos sopesan la conveniencia de modificar los cierres perimetrales, así como los aforos y los horarios en la hostelería, y lo hacen en un escenario paralelo al inicio de la campaña de vacunación.



Esta es la situación en cada comunidad hasta este momento, a unos días de la Nochevieja:



ANDALUCÍA



La Junta prorroga las medidas actuales contra la expansión del coronavirus tal y como ha recomendado el Comité de Alerta de Alto Impacto, que no obstante ha hecho un llamamiento a la prudencia ante la celebración del fin de año.

Andalucía permite la entrada y salida de la comunidad hasta el 6 de enero por reagrupación familiar y visitas a los allegados. Los comercios tienen que cerrar a las 22:30 horas, y la hostelería tiene dos tramos: hasta las 18:00 horas y entre las 20:00 y las 22:30.

El toque de queda es entre las 23:00 y las 6:00, pero en la Nochevieja se retrasa a las 1:30; y los días 31 de diciembre y el 1 de enero se permiten reuniones de hasta diez personas.

ARAGÓN



Este lunes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha admitido que no tiene "ninguna fecha en la cabeza" para modificar las actuales restricciones de confinamiento perimetral de las tres provincias aragonesas y de la Comunidad.



Por tanto, solo se permitirán salidas o entradas para reuniones con familiares residentes y de un máximo de 10 personas.



ASTURIAS



Asturias mantiene el límite de seis personas de dos núcleos familiares en las reuniones de la Nochevieja, en la que en la que el toque de queda se ha establecido entre 00:30 horas y las 7:00 horas de esa madrugada, al igual que en Reyes.



La comunidad sigue con el cierre perimetral, aunque permite la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares y allegados.



BALEARES



Baleares anunció este domingo que reforzaba las medidas para evitar la aglomeración. Se mantiene dos semanas más el toque de queda a las 22:00 horas, incluida la Nochevieja, y se endurecen las medidas en Mallorca.



Las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes de Mallorca cerrarán a las 18:00 horas a partir de mañana, los comercios -salvo productos esenciales- a las 20:00 horas, y los centros comerciales los fines de semana y festivos.



En esta comunidad, las restricciones varían por islas en función de la incidencia del virus, mucho menor en Ibiza y Menorca que en Formentera y, sobre todo, en Mallorca.



Las reuniones familiares están limitadas a 6 personas excepto en espacios exteriores en Ibiza, donde pueden ser 10.



No hay límites a la movilidad interior y se puede entrar en el archipiélago, tanto desde el resto de España como desde el extranjero, si se dispone de una PCR negativa.



CANARIAS



En Canarias el toque de queda se mantiene de 23:00 horas hasta las seis de la mañana. El número máximo de personas en las reuniones familiares es de diez, y el horario de restauración hasta el toque de queda.



Estas normas son para todas las islas excepto Tenerife, en la que por la pandemia hay más restricciones en horarios y aforos, además de la movilidad, con limitaciones en la entrada y salida de la isla.



CANTABRIA



El Gobierno de Cantabria endurece las restricciones, de modo que para la Nochevieja se adelanta el toque de queda a las 00.30 frente a la 1.30 que estaba vigente y para ese día y Año Nuevo se reduce el número máximo en los grupos, que pasa de diez personas a seis.



CASTILLA Y LEÓN



En Castilla y León hay confinamiento perimetral hasta el 10 de enero, pero los familiares, no los allegados, podrán entrar entre el 30 de diciembre y el 2 de enero.



Las reuniones tienen un máximo de diez personas procedentes de dos unidades de convivencia.



El 31 de diciembre se mantiene, como horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, las 22:00 horas.



Y también el 31 de diciembre se alarga del toque de queda hasta la 1:30 horas de la madrugada.



No se podrán organizar actos para festejar las campanadas de fin de año en plazas o vías públicas.



CASTILLA-LA MANCHA



En Castilla-La Mancha, sigue vigente el decreto de medidas que establece el toque de queda en la Nochevieja a las 00:30 horas.



Se pueden reunir hasta un máximo de diez personas en el entorno privado en las comidas y cenas de los días 31 y 1 y está permitido salir de la región para visitar a familiares y allegados hasta Reyes.



CATALUÑA



La Generalitat ha decidido mantener las restricciones en vigor hasta el 11 de enero.



Seguirá vigente el límite de reuniones de seis personas, con la excepción del 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, cuando se podrán ampliar a 10 personas de dos burbujas de convivencia.



El toque de queda nocturno se mantiene -a partir de las 22:00 horas-, pero en Nochevieja se amplía a la 1 de la madrugada, y la noche de Reyes a las 23:00.



En cuanto a la movilidad, sigue el confinamiento perimetral, mientras que la movilidad interior queda restringida al ámbito comarcal durante todos los días de la semana.



COMUNIDAD VALENCIANA



En la Comunidad Valenciana siguen vigentes las medidas en vigor y que contemplan algunas de las restricciones más estrictas de cuantas se aplican en el país.



Además del cierre perimetral de la región -sin días de excepción-, se limita la circulación de personas entre las 23:00 y las 6:00 horas (hasta las 24 en Nochevieja), y la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, no podrá superar las seis personas.



EXTREMADURA



Extremadura endurece las restricciones y cerrará sus locales de hostelería entre las 18:00 y 20:00 horas en la Nochevieja -una medida que ha ampliado a los días 1, 2, 5 y 6 de enero- y permitirá reuniones de un máximo de diez personas en las cenas que se celebren en los domicilios, únicamente de familiares.



Flexibilizará la limitación de movilidad nocturna hasta las 00:30 horas, para que las personas puedan regresar a sus residencias si han tomado las uvas en otro domicilio, y desde este domingo ha reducido el aforo de los locales de las grandes superficies y centros comerciales al 30 por ciento para evitar aglomeraciones.



GALICIA



El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia ha decidido tras una larga reunión celebrada este lunes que Ourense y Lugo serán, en el tramo final de este 2020, las dos únicas ciudades gallegas, de las siete principales, sin cierre perimetral.



Si bien Ourense ya no tenía limitadas las entradas y salidas, en el caso de la segunda, Lugo, el comité clínico ha decidido que ya podrá dejar atrás la movilidad restringida.



Los expertos han determinado, informa el Gobierno en un comunicado, que las medidas han de suavizarse, aparte de en Lugo, en Ponteareas y Rodeiro, que pasarán al nivel básico de restricciones.



Por contra, en otros dieciséis ayuntamientos gallegos han de imponerse los cierres perimetrales, en el caso de siete localidades por pasar a restricciones especiales, mientras que los otros nueve quedarán en un nivel medio alto.



Las condiciones más estrictas serán para Viveiro, Verín, Monterrei, Castrelo do Val, Cualedro, Noia y Lousame, con limitaciones contundentes para la hostelería, así como para las entradas y salidas.



MADRID



La Comunidad restringirá la movilidad desde este lunes hasta el 11 de enero en cuatro nuevas zonas sanitarias básicas de la región, que se suman a otras seis.



Serán por lo tanto un total de diez zonas sanitarias básicas de salud en las que estará prohibido entrar o salir, salvo por una causa justificada.



No obstante, el Gobierno regional dejará de aplicar estas restricciones en zonas sanitarias los días 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, por lo que en estas fechas los vecinos afectados podrán moverse libremente por la región.



Más allá de estas medidas, los madrileños están afectado por el cierre perimetral de la Comunidad, que prohíbe las entradas y salidas de la región hasta el 6 de enero salvo excepciones, como las visitas a familiares y allegados.



Continúa en vigor en toda la Comunidad de Madrid la limitación de movimiento entre las 00.00 y las 06.00 horas, salvo por causa justificada.



Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, con motivo de la Nochevieja, este toque de queda nocturno se reduce de 01.30 a 06.00 horas.



MURCIA



El Gobierno murciano ha decidido mantener que los días 31 y 1 de enero los establecimientos hosteleros cierren entre las 18:00 y las 21:00 horas, para evitar aglomeraciones en el denominado "tardeo", mientras que esos días se limitarán a 10 personas de hasta de tres núcleos familiares.



El toque de queda se mantiene hasta la 1.30 horas del 1 de enero.



El ejecutivo autonómico también mantiene el cierre perimetral de la comunidad, salvo para familiares de residentes en la Región de Murcia, que podrán solicitar realizarse una prueba de antígenos.



NAVARRA



Navarra no flexibilizará, como estaba previsto, las medidas de prevención ante la evolución de la pandemia de los últimos días.



De este modo, no se levantará el cierre perimetral, los encuentros familiares serán de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales y el toque de queda se mantendrá a las 23:00 horas en Nochevieja.



PAÍS VASCO



En Euskadi el confinamiento perimetral se ha reducido al periodo entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, el número de máximo de personas en las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo será de seis.



La limitación de la movilidad nocturna se ha adelantado a las 00:30 horas el 31 y tanto la hostelería como el comercio deberán cerrar este jueves a las 18:00 horas.



Queda prohibido organizar cotillones o celebraciones en hoteles y agroturismos y los cámpines no pueden admitir clientes entre el 30 de diciembre y el 2 de enero.



LA RIOJA



Se mantienen las restricciones. Cierre perimetral abierto para los familiares del 30 de diciembre al 2 de enero y bares y cafeterías cerrados a las 20:00 horas, los restaurantes hasta las 23.00 horas coincidiendo con el toque de queda.



CEUTA



El Gobierno de la ciudad autónoma ha publicado un nuevo decreto que estará vigente hasta después de Reyes con medidas específicas como suspender las pruebas deportivas.



El decreto, que estará vigente hasta las 00:00 horas del 10 de enero, incluye mantener las restricciones a los viajes a la Península salvo en los desplazamientos justificados como acudir a reuniones familiares, algo que antes no estaba permitido.



MELILLA



La Ciudad Autónoma amplía el horario de los establecimientos hosteleros en Nochevieja, que podrán permanecer abiertos de 7.00 horas a 18.00 horas y de 20.00 horas a 00.40 horas del día 1 de enero de 2021. Se trata de "evitar los efectos de un día festivo ininterrumpido", según las autoridades sanitarias.



También se prorroga durante 10 días el confinamiento del centro de acogida temporal de inmigrantes (CETI) habilitado en la plaza de toros, después de que se hayan detectado 44 contagios entre los usuarios de estas dependencias.