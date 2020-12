Rufián ironiza sobre el mensaje de Navidad de Felipe VI con una encuesta en Twitter

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el mensaje de Navidad de Felipe VI con una encuesta improvisada en la red social Twitter en la que ha preguntado si el discurso "ha colado" junto a tres 'noes'.

"¿Ha colado el #DiscursoDelRey?", ha preguntado Rufián, quien ha adjuntado la misma respuesta junto a las opciones de responder, retuitear y dar 'me gusta' a su mensaje. "Tan malo no será si nunca ha perdido unas elecciones", había señalado previamente sobre el monarca.

El portavoz de ERC en el Parlamento ha publicado además una serie de imágenes de la serie de televisión Los Simpsons para bromear sobre el mensaje de Felipe VI, incluida una referencia al rey emérito, Juan Carlos I.

¿Ha colado el #DiscursoDelRey?



No No No