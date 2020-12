Sánchez avisa de que endurecerá el plan para Navidad si es necesario

"Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles la atención sobre el "preocupante aumento de los contagios" de coronavirus en los últimos días y ha dicho que nadie debe dudar de que, si es necesario, el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas endurecer el plan de Navidad.

"No podemos relajarnos. No podemos bajar la guardia... Hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante este último esfuerzo", ha asegurado el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta de la situación sanitaria, de la que se comprometió a informar cada dos meses mientras dure el estado de alarma, vigente desde octubre.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a los ciudadanos un último esfuerzo y no bajar la guardia a un paso de que comiencen a administrarse las vacunas. "No tiremos todo por la borda. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a una tercera ola", ha dicho Sánchez.

Cuando queda poco más de una semana para la Navidad, Sánchez ha pedido a los ciudadanos limitar los contactos y ha recordado que la mejor manera de prevenir los contagios es que todos actuemos como si estuviéramos contagiados, "porque no sabemos si lo estamos".

"Disfrutemos la Navidad en casa", ha sugerido el jefe del Ejecutivo, que cree que en estas fiestas "se decide" si España evita la tercera ola.

Sánchez, que se ha mostrado orgulloso de cómo España ha hecho frente al coronavirus, ha recordado que "el estado de alarma funciona" y sirvió para doblegar la curva en la primera ola y mantenerla a raya en la segunda. "Está salvando vidas y empleos", ha dicho el presidente.

Y ha subrayado que España ha afrontado la crisis con aciertos y también errores, como ha sucedido en toda Europa y por ello ha pedido "humildad" a todos los gobiernos, sean europeos o autonómicos, en velada referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Nadie está libre del repunte, nadie, y por tanto no podemos bajar la guardia", ha afirmado el líder socialista, que ha pedido "reconsiderar su postura y arrimar el hombro" a quienes han cuestionado sistemáticamente el estado de alarma.

No obstante, el presidente se ha mostrado convencido de que España saldrá adelante y ha garantizado que el Gobierno ha entendido las lecciones de la crisis y tiene la firme voluntad de llevar a cabo las transformaciones que necesita el país.

"Agradezco que una mayoría plural de esta Cámara haya apoyado la acción de Gobierno para hacer avanzar a España en este momento crítico", ha dicho por otra parte el jefe del Ejecutivo en referencia a la aprobación de los presupuestos.

También ha dicho el presidente tener la certeza de que se ha superado por fin el bloqueo y la inacción, y se ha reactivado "la pluralidad" de la Cámara "a pesar de la voluntad destructora de algunos".

"ESPAÑA ESTÁ ANTE EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA PANDEMIA"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que España entra ahora en una "tercera y definitiva etapa" que supone "el principio del fin" de la pandemia, con la estrategia de vacunación, para la que ha garantizado que España está lista.

"España está lista, todas sus instituciones están listas para hacer frente a esta estrategia de vacunación", ha asegurado Sánchez en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la situación del coronavirus, donde ha remarcado que España es, junto a Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener listo un plan de vacunas.

El presidente ha recordado que habrá 13.000 puntos de vacunación en todo el territorio para garantizar que todos los grupos prioritarios tienen acceso a la vacuna en la primera etapa, en total 2,5 millones de españoles.

El Gobierno confía en que en la segunda etapa, entre mayo y junio, estén vacunados entre 15 y 20 millones de españoles, según el presidente.

