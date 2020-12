Antonio Canales, tras la detención de Rafael Amargo: "Le diría que le quiero"

Actualizada 04/12/2020 a las 11:51

La presunta implicación del bailarín Rafael Amargo en una organización criminal y tráfico de drogas ha cogido por sorpresa a muchos compañeros de profesión, entre ellos el bailaor Antonio Canales, que se mostraba devastado este jueves horas antes de que Amargo fuera puesto en libertad provisional.

Este jueves, el coreógrafo iba a estrenar la obra 'Yerma' en el Teatro La Latina de Madrid, una función que finalmente tuvo que suspenderse por razones obvias. Su círculo más cercano asegura que, desde hace un tiempo, no veían a Amargo del todo bien a nivel anímico.

Aún se desconocen cuáles serán las consecuencias legales para el artista, pero las personas más cercanas a él han querido mostrar su sorpresa y su apoyo. En el caso de Antonio Canales, no solo se ha pronunciado sobre el coreógrafo, sino también sobre la esposa de este, detenida por los mismos motivos.

En una conversación con la revista 'Semana', el bailaor ha explicado que si tuviera a Rafael Amargo delante "le diría que le quiero" y "¿Qué ha podido pasar donde él estaba?".

Si bien las sospechas de que el bailarín no atravesaba su mejor momento económico, Antonio Canales ha revelado que, tras haber trabajado con él, en ningún momento ha sufrido impagos ni nada similar: "He ido cobrando cada gala por anticipado, mis dietas, mis hoteles...".

Canales no alcanza a comprender cómo Rafael ha podido llegar a esta situación. Según asegura Canales, él mismo ya superó su adicción a las drogas, un infierno del que solo pudo salir con ayuda: "Para mí, la droga era como un plato de jamón. Algo normal. Toqué el infierno con los dedos. Me fulminé un imperio. Lo vendí todo y me lo gasté. Iba al casino... Mi compañía facturaba 1.000 millones de pesetas", explicó a Espejo Público.

"Me ingresaron con el doctor Freixa, en Barcelona. Me decía que gracias a mi fortaleza física como bailaor pude haber sobrevivido a toda la mierda que me metí, sobre todo cocaína. Después de seis meses logré curarme, aunque perdí pelo y vista. Lo más importante es la cabeza. Hoy aquí estoy, como un roble", contó el actor en el programa de Antena 3 hace unos meses.

Quien también ha sido preguntado por la presunta implicación de Rafael Amargo en los delitos citados ha sido su abogado, Cándido Conde. El letrado se ha mostrado indignado frente a las acusaciones de su defendido y sostiene que no pertenece a una organización criminal y que el artista solo tenía pequeñas cantidades de droga para el consumo propio.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar