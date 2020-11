Actualizada 19/11/2020 a las 10:20

Parece una pregunta típica del 'Trivial Pursuit' pero tras ella puede esconderse una pequeña trampa en la que no caerán los más avispados. ¿Cuál es el río más largo de España?, se preguntan muchos, y piden a su interlocutor que responda con rapidez porque "si no, no tiene gracia".

"El Ebro", responderán unos; "el Tajo", dirán otros. Y, en cierto modo no irán desencaminados, pero lo cierto es que hay un pequeño detalle fundamental para acertar con la respuesta. En sentido estricto, el río Ebro es el río más largo de España mientras el Tajo es el más largo de la península ibérica.

El río Ebro se extiende a lo largo de 930 kilómetros, en una cuenca hidrográfica con una superficie de 86.100 kilómetros cuadrados, la de mayor extensión de todo el país, y pasa por siete comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

Por su parte, el río Tajo alcanza los 1.038 kilómetros de longitud, más de un 20 % en Portugal, y es el más largo de la península.

Por orden, los diez ríos más largos de España son:

1. Ebro, 930 km

2. Tajo, 863 km

3. Duero, 684 km

4. Guadalquivir, 657 m

5. Guadiana, 602 km

6. Júcar, 498 km

7. Genil, 337 km

8. Segura, 325 km

9. Miño, 315,15 km

10. Esla, 287,83 km

