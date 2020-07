Sánchez asegura que el PSOE "no estará en el derecho a decidir"

Actualizada 05/07/2020 a las 14:48

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el PNV sigue siendo "un socio estratégico", pero los socialistas no estarán en "soluciones que dividan a los vascos, como el derecho a decidir". Por otra parte, cree que el Ejecutivo que preside durará cuatro años porque no concibe que el Congreso "bloquee" los Presupuestos Generales del Estado.



Pedro Sánchez, ha afirmado, en relación a la posibilidad de un nuevo pacto entre PNV y PSE-EE tras las elecciones, que la "transversalidad siempre ha sido buena en Euskadi", cuando ha habido "gobiernos transversales, no gobiernos basados solamente en la identidad, sino en cuestiones que ahora mismo cobran, como consecuencia de la pandemia, una mayor actualidad como es la igualdad".



En este sentido, ha señalado que tener una izquierda de gobierno "sólida y fuerte" en el Parlamento vasco y, en consecuencia, en el Gobierno Vasco "es la mejor garantía" para una recuperación económica que hay que abordar, además de una perspectiva de transformación digital, verde, inclusiva". "Se ve con mayores garantías con la presencia de la izquierda en ese Gobierno", ha añadido.



Por otra parte, ha indicado que el PNV sigue siendo un "un socio estratégico" en esta legislatura, pero los socialistas no estarán en "soluciones que dividan a los vascos como el derecho a decidir".



A su juicio, el debate político después de la pandemia ha dejado "varias lecciones encima de la mesa", una de ellas es la que se ha denominado "cogobernanza", que "no es otra cosa que gobernar entre todos para todas las sensibilidades que puede tener una sociedad tan plural como es la vasca".



"Siempre vamos a estar en soluciones integradoras y no que dividan. Creo que las identidades vasca y española, catalana y española o andaluza y española son complementarias", ha afirmado.



Cuestionado por si no cabe, por tanto, ningún acercamiento sobre el derecho a decidir, ha explicado que, tanto el PSE como el PSOE han hablado mucho sobre esta cuestión y son "los únicos" que han teorizado sobre ello.



"Creemos que la democracia no es binaria, no es un 'sí' o un 'no'. La democracia incorpora muchos más matices. Con el Covid lo hemos visto. Esta es una crisis que no atiende ni a fronteras, ni a ideologías ni a proyectos políticos. Principios que hemos ido asentando de manera muy urgente pero muy necesaria como es el de cogobierno tienen que salir reforzados", ha añadido.

TRIPARTITO DE IZQUIERDAS



En relación a un posible tripartito de izquierdas en Euskadi, ha indicado que la candidata socialista a Lehendakari, Idoia Mendia, "claramente ha dicho cuál es su preferencia en esa gobernabilidad futura tras el 12 de julio".



Tras indicar que el PSE-EE sale "a ganar las elecciones", ha añadido que la propia EH Bildu" ha dicho que "no va estar en esta ecuación". "Se responde por parte nuestra e incluso por parte de otro de los socios, así que poco debate hay", ha añadido.



Por otra parte, ante los pactos con EH Bildu, ha reconocido que le incomoda que este partido no condene la violencia de ETA, pero ha indicado que "quienes eligen a los ciudadanos en el Parlamento" no es él y "hay que respetar la legitimidad que tienen todos los grupos parlamentarios".



"Pero, evidentemente, la diferencia y la discrepancia de fondo que yo pueda tener con esa formación política es clara. Yo soy secretario general de un partido que tiene víctimas del terrorismo, otra cosa es que no lo suelo decir como otros partidos políticos porque da la sensación de que, si no lo dices, es que no te importa. Nosotros tenemos también nuestra memoria y nuestras convicciones", ha añadido.

PRESUPUESTOS



Por otra parte, en relación a los Presupuestos y si es compatible pactar los Presupuestos con ERC y con Ciudadanos, Pedro Sánchez ha asegurado que "tienden la mano" a ERC, un partido con el que tienen "afinidades" en cuestiones de política social porque son dos formaciones políticas de "izquierdas progresistas" y, por tanto "ahí nos podemos encontrar"



"Pero es cierto que durante estos meses pues ha habido una novedad en el sistema político español y en el parlamentario y es que Ciudadanos ha decidido ser útil, cuando hay un partido político como el PP que abandona su sentido de Estado y deja ese espacio huérfano y lo utiliza otro partido político como Ciudadanos.



Pedro Sánchez, que ha indicado que es un partido con el que tiene "enormes discrepancias y diferencias" y que voto en contra de su investidura, ha señalado que ese cambio "tiene que hacer repensar al PP su estrategia", un partido que cree que se "mimetizado con la extrema derecha". En todo caso, ha afirmado que "bienvenido sea también ese cambio de actitud" por parte de Ciudadanos.



En relación a si cree que saldrán adelante los Presupuestos, ha afirmado que se está viviendo "la mayor tragedia sanitaria económica y social en los últimos 100 años" y es fundamental que seamos conscientes de que el Parlamento "tiene que dar cauce y no bloquear la aprobación de unos presupuestos que son necesarios para salvar empresas empresas, para salvar empleos y para garantizar la cohesión social el país".



Pedro Sánchez se muestra convencido de que el Gobierno durará "cuatro años" porque ha destacado que "España necesita estabilidad, hacer reformas para que la recuperación sea digital, verde e inclusiva".



Sobre las relaciones con Unidas Podemos, su socio de Gobierno, ha asegurado que la pandemia "ha soldado" el Gobierno de coalición y ha indicado que han sufrido una operación de "acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha". "Es así, creo que todos los españoles lo han visto y creo que salido reforzado el Gobierno de coalición y yo tengo que manifestar mi orgullo y mi agradecimiento a todos y cada uno de los miembros del Gobierno", ha apuntado.



Por otra parte, en relación a la situación por la pandemia del coronavirus, ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía pero también de "cierto optimismo". "Tenemos que aprender a convivir con el virus y tenemos que perder el miedo precisamente a esta nueva normalidad.