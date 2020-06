El Delegado del Gobierno en Madrid niega que hubiera elementos para prohibir el 8-M

Actualizada 10/06/2020 a las 17:58

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este miércoles ante la jueza que "no había ningún elemento" que le llevase a "prohibir" la manifestación del pasado 8 de marzo.

"No puedo ser responsable del 8M", ha dicho Franco tras salir de declarar como imputado por un delito de prevaricación al no prohibir la manifestación del Día de la Mujer y otras en Madrid cuando ya había casos de coronavirus.

Franco ha incidido en que "no está acreditado bajo ningún concepto" que el incremento de casos registrado el 9 de marzo "tuviera que ver con la manifestación", dado que el contagio tarda unos 14 días en manifestarse, y ha subrayado que "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley" y lo que les indicaban los expertos sanitarios.

Lo ha hecho ante varias decenas de periodistas, más de 50, que le han rodeado, permaneciendo juntos durante los aproximadamente tres minutos de declaración en los que no se han guardado las distancias de seguridad aconsejadas, pese a que tanto el delegado como los informadores llevaban mascarillas.

El delegado del Gobierno ha explicado que su declaración ante la magistrada ha consistido en "dejar perfectamente claro que la actuación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos".

Y ha insistido: "No había elementos ni recomendaciones que llevase a la Delegación a prohibir el derecho fundamental de manifestarse".

Franco ha sido preguntado por los duros informes que la Guardia Civil ha remitido al juzgado que consideraban que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación en Madrid y apuntaban que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ocultó información.

Desde el "respeto" a la Guardia Civil y a la Justicia, Franco ha reconocido no estar de acuerdo con dichos informes y se ha reservado su opinión acerca de si la juez está encabezando una "causa general" contra la gestión de la pandemia por el Gobierno, como le ha reprochado la Abogacía del Estado: "Me gusta ser cauto".

Franco ha lamentado "profundamente" que no se esté hablando de otros asuntos como los ERTE o el ingreso mínimo vital y que "tengamos que estar con este tema". "Me ha tocado esto y he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado y ciudadano, y cumplir con la justicia", ha lamentado.

También ha pedido disculpas por no haberse pronunciado sobre el caso hasta ahora. "No debía ni podía hacerlo por respetar el trabajo de la Justicia", ha dicho.