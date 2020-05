Margarita Robles: "No existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil"

30/05/2020

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que "no existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil" y ha subrayado que este Cuerpo "sabe" que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno.



"La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno, estamos en un marco democrático, de la Constitución, y no hay ninguna razón para hacer esas consideraciones", ha apuntado la titular de Defensa en una entrevista en diario 'El País'.



Tras ser preguntada sobre la acusación en el Congreso del vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de instar a la insubordinación de la Guardia Civil, Robles "supone" que el vicepresidente lo dijo en un contexto parlamentario, "en el que hay un rifirrafe" y ha remarcado que "no hay ningún riesgo de involución en ningún ámbito".



"Yo lo único que puedo decir de la Guardia Civil es su compromiso más absoluto e inequívoco con la Constitución, la libertad, la democracia y la paz", ha insistido.



Sobre la crispación parlamentaria, Robles ha asegurado que los ciudadanos necesitan una clase política que esté a la altura de las circunstancias. "Nos piden que dejemos la confrontación y trabajemos por una España que tenga proyección de futuro. Y esta crispación no ayuda", ha advertido la ministra de Defensa.

"Tengo una preocupación evidente por la crispación que está viviendo esta sociedad", ha confesado en la entrevista con 'El País' celebrada el pasado jueves.