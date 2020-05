Actualizada 23/05/2020 a las 12:56

El Gobierno previó, a partir de la fase 2, la apertura de las escuelas de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización, siempre con limitación de aforo. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas se manifestaron en contra de esta medida en la última conferencia sectorial de Educación.

Además, preveía que los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial podrán regresar a clase con carácter voluntario, comenzando con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos.

También se permitía la apertura de los centros de Educación Especial, y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario. Asimismo, los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente.

Estas medidas, sin embargo, no aparecen en la Orden de Sanidad que regula la fase 2 de la desescalada y que se publicó el pasado sábado. Fuentes gubernamentales señalaron a Europa Press que se trataba una cuestión de normativa porque una orden no puede modificar un decreto y que se recogerían en el decreto de prórroga del Estado de Alarma. Finalmente, el decreto para prorrogar el Estado de Alarma habla de esta flexibilización pero no recoge ninguna medida concreta.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, confirmó este jueves en el Congreso que las comunidades autónomas puede abrir sus centros el día 25", si es que está en fase 2. "En fase dos es cuando se produce la apertura y todas las que hayan llegado podrán abrir", insistió cuestionada por los planes normativos en este sentido.

A partir del lunes 25 de mayo, estarán en la fase 2 de la desescalada todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, las provincias de Guadalajara y Cuenca y tres zonas sanitarias catalanas. Todos estos territorios podrán, si así lo consideran, flexibilizar las medidas educativas.

En todo caso, será una apertura desigual en función de cada comunidad autónoma, que han ido avanzando sus planes para una apertura parcial de las clases a partir de la fase 2. Algunas ellas, coinciden en que los alumnos que quieran regresar a clase lo hagan con cita previa y la mayoría descarta la vuelta de menores de 0 a 6 años.

GUÍA DE PREVENCIÓN E HIGIENE

El Gobierno también ha remitido a las comunidades autónomas una guía con medidas de prevención e higiene para la fase 2 en materia educativa, en la que recomienda priorizar en los posible espacios al aire libre, optimizar aulas y otros espacios y organizar la distribución para que siempre se mantenga una distancia de seguridad de dos metros.

No se recomienda el uso de guantes en los colegios, sí el de mascarillas higiénicas, a poder ser reutilizables, en caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros. La mascarilla será obligatoria en el transporte escolar. Además, las familias deberán realizar la toma de temperatura al alumno todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. No podrán acudir alumnos con síntomas o en cuarentena y en caso de detectarse en el centro, deberán ser aislados.

