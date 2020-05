El Gobierno no descarta otra prórroga si aún necesita restringir la movilidad

Actualizada 22/05/2020 a las 15:27

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no descarta pedir una nueva prórroga del estado de alarma si considera que aún necesita restringir la movilidad de las personas más allá del 7 de junio.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha defendido que el Ejecutivo no renunciará a la "responsabilidad" de proteger la salud de las personas y seguirá "al dictado" las instrucciones de las autoridades sanitarias cuando los periodistas han preguntado si se plantean buscar una fórmula distinta, ante la dificultad de conseguir apoyos a la prórroga.



Se ha quejado, además, la portavoz de que los partidos que forman la coalición de Gobierno se han sentido solos en su intento de proteger la salud con la prórroga del estado de alarma cuando esto, ha dicho, era una "tarea colectiva", en la que no han colaborado ni el PP ni otros partidos que no apoyaban la prórroga, aunque "cruzaban los dedos" para que saliera adelante.



Montero ha confiado en que, si es necesaria otra prórroga, "los partidos abandonen su lógica ventajista", porque, ha advertido, si hubiera sido por ellos, este lunes los ciudadanos hubieran recuperado su movilidad.