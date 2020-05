Peligra el uso de las piscinas comunitarias este verano

Actualizada 20/05/2020 a las 08:05

Mientras recuperamos el ritmo de vida en el trabajo y el ocio, llega el buen tiempo y el aumento de las temperaturas que nos recuerdan la inminente llegada del verano y con él, la apertura de piscinas, prevista para mediados de junio normalmente.



El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, llamó hace unos días a la cautela y la prudencia: “Vamos a ir paso a paso, siempre con cautela o prudencia. En su momento daremos indicaciones si se pueden utilizar y en qué condiciones”.



La apertura de piscinas comunitarias está en peligro este verano por la inconcreción de la orden ministerial que la regula. Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, no resuelve las cuestiones pendientes que sus colegiados han ido exponiendo al Gobierno.



En dicha orden se establece que el aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación (o el que permita mantener la distancia de seguridad), una situación difícil de controlar en las comunidades de vecinos porque “la mayoría no disponen de ningún sistema de control del aforo”, señalan desde el colegio de administradores.



En las comunidades de vecinos, añade, “no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios”, más allá del socorrista cuya su competencia se limita al control del vaso de la piscina y no del acceso. Además, la obligación de obtener una cita previa o la organización por turnos es casi imposible de cumplir. Para los administradores de fincas, “no es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos”.





