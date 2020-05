El PP defiende las protestas porque hay mucho "enfado" con el Gobierno

Actualizada 18/05/2020 a las 10:15

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha defendido este lunes las protestas contra el Gobierno y ha señalado que en el PP entienden la "indignación" y el "enfado" de muchos españoles por sus mentiras, ineficacia y "doble rasero" en la gestión del coronavirus.



"El enfado es transversal sin ningún tipo de dudas", ha dicho Montesinos en una entrevista en TVE al ser preguntado por si la crítica proviene de sectores de la derecha o también desde otros ámbitos.



Se ha negado en este sentido a "parcelar" a la sociedad, porque no es quién para "saber quién protesta y quién no y quiénes de esas personas que están protestando han votado a un partido político o se identifican con uno u otro".



Pero ha insistido en que "hay mucha ciudadanía muy molesta, enfadada, que quiere protestar" y ha subrayado que "España es un Estado de derecho garantista: se puede protestar contra el Gobierno" guardando la distancia de seguridad, ha precisado.



Montesinos ha recriminado la actitud de varios dirigentes socialistas y algunos ministros que han criticado las protestas contra el Gobierno, pero no las movilizaciones de los últimos días en apoyo al etarra Patxi Ruiz.



Sobre una nueva prórroga al estado de alarma, ha reiterado que el PP votará el miércoles en contra por entender que con el ordenamiento jurídico ordinario vigente se puede mantener el mando único sanitario y la limitación de movimientos.



Preguntado por si pedirán la suspensión cautelar o plantearán un recurso ante el Tribunal Constitucional si hay una nueva ampliación del estado de alarma, ha incidido en que la actuación del PP está centrada en el Congreso y en denunciar los errores del Gobierno, aunque también "sopesando todas las posibilidades".